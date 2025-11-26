基隆通緝犯開車闖平交道毀損設備 台鐵12列車縮駛、2停駛

一名通緝犯黃姓男子今天凌晨開車闖入基隆市一處平交道，沿鐵軌往基隆站方向行駛後爆胎，車輛卡在軌道上，導致沿線300公尺設備嚴重受損。台鐵表示，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆至七堵間截短12列次、停駛2列次，目前已恢復雙線正常通車。警方指出，黃男棄車逃逸後，疑攀爬鋼梁至火車站頂樓，並墜落至三樓雨棚，經送醫治療後無大礙，已將黃男帶回警局詢問。

通緝犯黃姓男子（左二）26日凌晨開車拒檢，衝入基隆市一處平交道，飆駛鐵軌不久後爆胎，黃男棄車逃逸，疑攀爬鋼梁至基隆火車站頂樓，墜落三樓雨棚，經送醫治療後無大礙，員警將黃男帶回警局詢問。（中央社）

通緝犯黃姓男子今天凌晨開車拒檢，衝入基隆市一處平交道，沿鐵軌行駛不久後爆胎，黃男棄車逃逸，疑攀爬鋼梁至火車站頂樓墜落至三樓雨棚，消防局出動雲梯車救下黃男送醫。

33歲黃男凌晨2時許將車輛停在基隆市精一路，警方巡邏時發現形跡可疑上前盤查，未料，黃男拒檢後開車加速逃逸，衝入附近精一路與龍安街口旁平交道，行駛約100公尺後車輛爆胎。

黃男見狀棄車逃逸，疑似攀爬基隆火車站南站鋼梁至四樓頂樓躲藏，不慎墜落至三樓玻璃雨棚，消防局獲報派遣雲梯車將黃男救下送醫，黃男左手肘脫臼及眉頭撕裂傷，經醫師治療後已無大礙，警方隨即將黃男帶回。

警方查出，黃男因涉犯偽造文書、公共危險罪嫌已遭通緝，員警並在車內查獲毒品安非他命，及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，詢後除將黃男解送歸案，也另案依法偵辦。

事件發生後，台鐵公司透過文字訊息說明，今天凌晨2時44分基隆站通報，有一輛自小客車由文安里平交道進入鐵路路線（K0+926）往基隆站方向行駛，卡在東正線無法移動，已立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷，基隆至七堵間以西正線單線雙向行車。

台鐵表示，後續在凌晨4時51分將肇事車輛移至路線旁，由工、電單位搶修路線設備，因受影響路段約300公尺，沿線護軌、扣件、號誌設備嚴重受損，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆至七堵間截短12列次、停駛2列次，其餘列次以西正線維持正常運行，造成旅客不便，深致歉忱。

台鐵指出，經台鐵工務及電務人員全力搶修，上午9時9分號誌系統完成搶修，恢復雙線正常通車。