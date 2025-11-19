基隆連日大雨！ 五十年巨樹倒塌壓毀遮雨棚 重量超過「3.5噸」

基隆市安樂區崇德路上近日發生一起老樹傾倒事件，一棵超過50年、重量估計超過3.5噸的老樹於16號凌晨突然倒塌，砸中下方的遮雨棚造成凹陷變形。這已是該社區兩年內發生的第三起老樹倒塌意外。當地居民擔憂，距離倒塌現場不到20公尺處還有一棵生長在民宅旁的百年老樹，若因重量不支而倒塌，恐壓垮下方民宅，引發更嚴重災情。

不敵連日大雨，50年老樹傾倒毀民宅雨遮。（圖／TVBS）

這次倒塌的巨樹，樹根裸露在外，山壁邊也因此裸露出一大塊區域。經檢視，遮雨棚的鋼架和屋簷都已斷裂凹陷，情況十分危急。居民表示，這些大樹是從屋外沿著外牆生長的，附近還有其他巨大樹木壓在遮雨棚上。由於附近的土地多為國有地，安樂區永康里長陳銘坤立即通知區公所及國產署處理，工作人員已將枝幹鋸斷以減輕壓力，同時覆蓋帆布避免災情擴大。

陳銘坤表示，若不將樹枝和枝幹大部分鋸除，遮雨棚恐怕撐不住。經過處理後，重量已減輕許多，至少不會立即塌陷。基隆市議員吳驊珈指出，永康里內有許多這種巨大老樹，需要長期修剪維護。當樹木抓土範圍不夠大，而樹葉又長得過於茂盛時，重心不穩就容易導致倒塌。她建議需要里長、區公所及市府協助修剪，或是考慮設置支撐結構來加固這些老樹。

安樂區永康里屬於山坡地區，過去這些巨大老樹常被忽視。里長表示已經處理了3至5顆老樹，但當地仍有7、8棵需要關注的老樹。他呼籲相關單位重視並及時處理這個問題，否則一旦遇上大雨或強風，可能再次發生巨樹傾倒的危險情況，危及居民安全。

