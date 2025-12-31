基隆連日大雨！5噸巨石滾下山 險砸路過車輛

基隆外木山湖海路崩落一顆5噸重落石，差點砸到當時一輛路過的轎車。（圖／東森新聞）





近日基隆地區大雨不斷，導致山區土質鬆動，在外木山湖海路3公里處，一顆重達大約5噸的巨石從山上滾下來，差點砸爛一台路過的車輛，相關單位接獲報案，趕緊到場拉起封鎖線，並請人儘快將巨石排除。

馬路上車輛來來往往，但車道旁邊竟有一顆超級巨大的落石，從對面山坡上的階梯夾雜樹枝土塊，一路滾落下來，還砸毀一旁的護欄。相關單位獲報趕到現場，擺起三角錐，並拉封鎖線提醒路過民眾。

基隆市內寮里長嚴福神vs記者：「（這顆差不多多大），哇這好幾噸，（之後會封路嗎），不會不會封路，有警察單位來顧著就好。」

廣告 廣告

事發就在31日早上10點多，受到連續幾天大雨影響，基隆外木山湖海路3公里處，情人湖步道旁，一顆重達5噸的巨石崩落，還滾到對向車道，當時一輛白色轎車行經該處，車體被石頭擦傷，幸好沒有大礙，後續也離開現場。

基隆市政府工務處技正吳書安：「我們現在這個落石下來之後，緊急復建的部分，會請技師等一下到現場，做一些評估。」

目前基隆市府動用經費，要延伸設置防落石柵攔工程，要避免類似事件再發生。

更多東森新聞報導

「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

北市跨年晚會「史上最高規格維安」 出動逾3千警民力

65歲男疑疲勞連環撞！撞死騎士未停往前又撞2車

