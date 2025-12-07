基隆連5天4起行人走行穿線遭撞 將加強取締路口未減速車輛

基隆連日下雨視線不良，本月1日至5日就有4起行人依規定走行穿線卻遭車輛擦撞事故。基隆市長謝國樑表示，市府重視行人安全，將會針對車輛行經路口未減速加強執法。（徐佑昇攝）

基隆市政府推動行人友善政策，截至5日行人事故數量較同期下降45％，不過由於連日下雨視線不良，導致本月1日至5日短短5天內，就有4起行人依規定走行穿線卻遭車輛擦撞事故。基隆市長謝國樑表示，市府重視行人安全，目前依序推動「行人友善」、「行人有序」成效良好，下一階段將會針對車輛行經路口未減速加強執法。謝國樑強調，現行法規對於車輛路口「應如何減速」的規定不明確，他會與立委林沛祥至交通部路政及道安司拜會，研擬修法。

基市府推動行人友善政策有成，據市府統計，截至本月 5 日止，基隆共發生 187 件行人交通事故，較同期 340 件減少 153 件、降幅達 45％，行人死傷數為193人，較同期344人減少151人，降幅達43.9％ 。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑上任後推動行人友善政策，針對路口不禮讓行人加強取締，針對行人本身違規也推出「行人有序」執法，據市府統計，今年5日止，基隆共發生187件行人交通事故，較同期340件減少153件、降幅達45％，行人死傷數為193人，較同期344人減少151人，降幅達43.9％，顯示執法成效佳。

不過，近日基隆連續數日陰雨，因為視線不良導致汽機車不慎撞傷行人事故頻傳，雖然沒有重大死傷，但1至5日光5天就有4起行人依走行穿線卻遭撞事故，也讓市府相當重視。

謝國樑今早至基隆市警察局了解行人事故分析後舉行記者會，他表示，行人安全是城市生活最基本的要求，基隆長期以來亦是最重視行人交通安全的城市之一，市府將持續強化「停讓行人」與「行人有序」的執法與宣導。

針對近期行人遭撞事故，謝國樑表示，主要因為天候視線不良，導致駕駛不慎撞到行人。他認為，目前市府的行人友善政策應該要推行到下一階段，也就是應要求駕駛人除了行經路口需要停讓行人外，也應該要預先減速通行，市府將加強執法。

但謝國樑直言，目前在《道路交通管理處罰條例》規定中，雖然有針對汽車駕駛人行近未設行車管制號誌之行人穿越道應減速規定，但法規對於「如何減速」並沒有明確說明，也導致執法困難，基市先前相關案例完全無開單，在他要求下，警方自11月起才開罰2件車輛行近未設號誌行穿道未減速違規。

謝國樑說，他先前有和交通部長陳世凱提及此事，未來會偕同林沛祥至路政司拜會，研擬車輛路口減速修法來補強。此外，由於員警維護交通安全工作相當辛苦，他也全力支持落實比照首都編列警員的繁重加給，提升員警福利。

基隆市警察局長林信雄表示，事故主因是駕駛人行經路口沒有減速，外加天後視線不良，導致車輛在直行或轉彎時，撞擊在斑馬線上的行人。

林信雄強調，即日起警方於每日上午6至8 時、下午4至6時及晚間6至8時等時段加強巡邏與定點守望，在易肇事路段（口）駐點 30 分鐘，並以手持測速器執行取締，以提升交通管理密度、降低事故風險。

林信雄呼籲，行人冬天時，應穿著較光亮的衣服，穿著深色服裝或使用黑色雨傘會降低醒目度，警方也將採購反光條發送給民眾，以提升行人安全。

