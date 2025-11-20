社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 基隆報導

基隆大雨不斷，導致''麥金路3巷''出現坑洞，一名68歲外送員撞到坑洞摔車，結果送醫不治，慘的是，這裡是私有地，無法申請國賠，沒想到，不到24小時，在同一條道路不遠處，又發生死亡車禍，一名單親媽因夜間視線不佳，加上圍籬，倒地不治，兩條人命激起民怨，議員痛批市府應該要納管。

這麼大的坑洞，就在道路中央，雖然有''補丁''過，但旁邊龜裂、高低不齊，汽機車能閃就閃，連公車也閃得遠遠的，這裡是基隆麥金路3巷，近期大雨不斷，導致整條路坑坑巴巴，沒想到，悲劇發生了。

基隆道路坑洞害外送員摔車身亡 竟因私人土地無法國賠

基隆市安樂區壯觀里長陳威竹表示，「很多居民在這邊，要不是車損就是摔傷，最近發生的事情，導致一個Uber司機，在這邊就因為這件事情而過世。」

機車騎士也說，「大家真的都要騎很慢，又要閃坑洞。」

因為坑洞多，車禍不斷，近期發生一名68歲外送員撞到坑洞、嚴重摔車，再撞路邊護欄，最後傷重不治，沒想到，事隔不到24小時，在同一條道路不遠處，過港路與尚仁街口，又發生AI車禍。

民進黨基隆市議員施偉政表示，「他可能在爬坡加速的時候，突然看到前面有一個工程圍籬，前面的緩衝區又太小，所以導致他在往前的時候，煞車不及就撞上工程圍籬。」



地方居民也說，「上坡，他一定加速，然後這邊過來又是下坡，所以根本就看不到」。

基隆道路坑洞害外送員摔車身亡 竟因私人土地無法國賠

民進黨基隆市議員鄭文婷說，「在2022年曾經由地主來出資刨鋪過，這一條道路早就應該列管，甚至要去討論政府介入，甚至接管來進行後續維管的這個責任，可惜我們在議會質詢到這個問題的時候，市長的態度是趨於保留，甚至他說他們的維管只有一次」。

民進黨基隆市議員吳驊珈也表示，「2300多戶的居民在這邊居住，每天通勤上下班、上下學，都是行經這條路，它這邊的道路維護是有其必要性」。

32單親媽，因夜間視線不佳，加上圍籬沒有警示燈，一頭撞上圍籬，倒地不治，地方民代痛批市府漠視人命。

一天內，鬧出兩條人命，也激起地方民怨，要市府將這條恐怖道路介入納管，以防憾事再發生。

