基隆遠源路102巷清淤2天內清完 若水質正常即可抽水

市長謝國樑與自來水公司在碇內成立前進指揮所，今開挖疑似污染源溝渠。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆自來水遭油氣污染事件，市府與台灣自來水公司今天在碇內成立前進指揮所，針對疑似污染源溝渠開挖清淤，預計2天內清除，水公司從基隆河上游到下進行水質檢測，如果水質正常就可恢復供水。至於遠源路102巷溝渠是否是污染元兇，還要進一步檢測。

基隆河11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，基隆、汐止逾10萬戶用水受影響，自來水公司與市府追查污染源，懷疑碇內102巷的溝渠可能是油污來源，市府與台水在碇內福安宮成立前進指揮所。

市府工務處派機具前往清除淤泥，不過並沒有油味，工務處表示，將長40公尺溝渠、挖1公尺深的淤泥，在1至2日內清除，讓下游的基隆河水質乾淨。

自來水公司總經理李丁來表示，依清淤的結果，水公司從基隆河上游沿線採樣檢測、污染物辨識等，水質都沒問題才會通報市府，恢復抽水。

至於西勢水庫水量遞減，暖暖和仁愛區高地可能3天後有停水危機，李丁來表示，目前暖暖淨水場1天出水4.3萬噸，西勢水庫還有18.5萬噸的水，每天進水1.7萬噸，水公司經調度，水庫大概出水1.6萬公噸，還可維持10天供水。

市長謝國樑表示，1127的元凶市府還在調查中，環保局發現幾處可疑點持續追查，並與環境部專家討論追查，對於元凶絕對會嚴罰及刑事責任。

立委林沛祥希望水公司儘速解決基隆充足供水及有安全飲用水讓市民使用，並希望地方與中央針對基隆河水質，做通盤檢討和改善。

如果這2天還查不出污染源，水公司也研議了替代方案，設線繞過污染區域，抽取乾淨的水送到抽水站。

自來水公司總經理李丁來說明基隆河檢測與供水方案。(記者盧賢秀攝)

市府今天開始挖除源遠路102巷疑似污染溝渠。(記者盧賢秀攝)

