基隆選戰升溫！ 童子瑋首站路口跟通勤族問安

社會中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市長選戰升溫！基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選後，今天（5）早上，第一次站路口行程，童子瑋熱情向通勤族以及市民問安。現在很多地方都可以看到童子瑋看板，國民黨似乎有些不滿，痛批「不是比誰看板多、錢從哪裡來的？」童子瑋則呼籲應該要正向選舉。

站在路口，露出親切笑容，代表民進黨參選基隆市長的童子瑋，一早向路過的民眾和汽機車揮揮手打招呼。

清晨6點半就在鄰近火車站、轉運站，忠一路旁的國門廣場，向大家熱情問安。

童子瑋首站路口跟通勤族問安（圖／民視新聞）抬頭一看，斗大看板掛在對面，除了這邊，很多地方都看得到，看板主視覺結合過去選舉的桃紅色，搭配象徵明亮希望的湖水綠，期盼打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

但選舉掛看板，很正常，這卻又變成對手攻擊目標。

童子瑋首站路口跟通勤族問安（圖／民視新聞）不過自從童子瑋有意參選，國民黨就動作頻頻，去年底，「獅球嶺」砲台周邊步道正式啟用，童子瑋先在臉書預告，結果被暗諷收割；後來身為基隆市議會議長的童子瑋，依照網路耶誕節送繪本給國小學童，也被基隆市府擋下來，認為違反行政中立；如今再因"看板數"過多跳出來開記者會。謝國樑明明有現任優勢，但藍營動作頻頻，不禁讓人想問，到底是有沒信心。

