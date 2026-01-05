基隆選戰正式起跑 童子瑋首站路口 盼增加曝光

基隆市長選戰正式開打，由民進黨提名的賴清德總統表姪、基隆市議長子瑋5日首度站路口向民眾打招呼，地點選定在通勤熱點的國門廣場路口，許多民眾經過也向童子瑋打氣加油。（徐佑昇攝）

基隆市長選戰正式開打，由民進黨提名的賴清德總統表姪、基隆市議長子瑋5日首度站路口向民眾打招呼，地點選定在通勤熱點的國門廣場路口。童子瑋表示，今天很開心有非常多民眾向他打氣加油，他也特別要求服務團隊音量不要太大聲，不要嚇到民眾，讓通勤族能夠在車上好好補眠。至於國民黨質疑童子瑋看板過多，童子瑋回應，因為他剛宣布參選，本來就應該多讓市民朋友認識他，並理解他參選的理念跟用心，他並呼籲應正向選舉。

童子瑋今日一早6點半與競選團隊至國門廣場向民眾道早安問好，有許多民眾看見童子瑋豎起大拇指比讚或揮手，也有民眾搖下車窗向童子瑋打氣。

童子瑋表示，他很久沒有站路口，今天一開始站時有點「陌生陌生」的，但看到好多市民朋友都很熱情的跟他打招呼鼓勵或加油，他就非常開心。他也提醒，寒流來襲天氣很冷，希望民眾可以多注意保暖。

至於國民黨基隆市黨部表示，童子瑋在基隆多處掛上了「基隆有作為就選童子瑋」競選看板，質疑童是「看板王」，童子瑋回應，選戰的腳步剛開始，他剛宣布參選，本來就應該多讓市民朋友認識他，理解他在參選的理念跟用心，所以多掛看板廣告一些，他覺得是讓市民朋友知道參選理念的一個方式，希望讓民眾看到他的陽光活力。他也呼籲，選舉應該就是正向的，讓選民看見參選目標跟基隆的未來。

童子瑋在站路口時有特別叮嚀競選團隊音量不要過大，他表示，雖然國門廣場是基隆非常重要的地標，附近實際居住的居民會少一點，但是他還是怕會吵到一些在休息的民眾，外加通勤族很多，早上也是可以補眠的機會，所以不要太大聲，「不要嚇到人家，所以我們維持一個經過可以聽到的音量就好」。

童子瑋補充，他也有推出LINE貼圖，是採用他五官特徵比較可愛的插畫風，希望貼近生活，讓大家看見不一樣、年輕的他，也代表他即將讓基隆有一個嶄新、年輕、活力的未來。

