基隆選戰火藥味濃 藍轟童子瑋「看板王」質疑財源 綠酸對市政沒自信

基隆市長選戰正式開打，由民進黨提名的賴清德總統表姪、基隆市議長子瑋在基隆各重要路口掛上看板，國民黨基隆市黨部5日由市黨部發言人黃申棟（左）和副發言人林祐德（右）召開記者會質疑童子瑋是「基隆看板王」，要求應誠實申報財源。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長選戰正式開打，由民進黨提名的賴清德總統表姪、基隆市議長子瑋5日首度站路口向民眾打招呼，地點選定在通勤熱點的國門廣場路口，許多民眾經過也向童子瑋打氣加油。（徐佑昇攝）

基隆市長選戰正式開打，由民進黨提名的賴清德總統表姪、基隆市議長子瑋5日首度站路口向民眾打招呼，並在基隆各區重要路口掛上競選看板。國民黨基隆市黨部5日批，童子瑋看板數量驚人，已被網友封為「基隆看板王」，並質疑看板財源，要求應誠實申報。民進黨基隆市黨部則反擊，從藍營每周緊盯童子瑋的表現，可看出藍營對市政不自信，更像被逼交出「記者會KPI」，完全浪費媒體資源。

國民黨基隆市黨部發言人黃身棟表示，市民真正關心的，是有利於基隆市發展的政見規畫，而不是看板掛得比較快、比較多的執行力。他大酸，童子瑋政見內容尚未清楚論述，就大規模佈設看板，恐怕只會讓市民看到「包裝」，卻看不到實質內容。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德指出，目前粗估童子瑋看板數量超過 50 面，若以基隆市廣告看板的行情，每面每月約 2 萬元計算，精華地段更高，單月超過百萬，一年下來更超過千萬，還不包含設計與施工成本。

林祐德表示，這樣的規模，需要大量的金流，難免讓市民關心經費的來源，是自費、企業贊助，還是公帑？「希望檢調不要睡著喔」！也希望全體市民來累加童的費用，到時候看童是否誠實申報。

林祐德質疑，有細心的市民發現，童子瑋的看板上，完全看不到民進黨的標誌，難道童子瑋不希望讓基隆市民知道是民進黨的嗎？還是不想讓大家知道賴清德總統跟你的關係？他看不太懂這次的操作，更強調基本概念「做人不能忘本。」

民進黨基隆市黨部回應，可發現國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

市黨部指出，從國民黨每周緊盯童子瑋的表現，可以看出他們對市政的不自信，而從新聞稿的內容，也非常明顯，是在完全找不到參選人有任何問題的情況下，被逼著交出記者會KPI，完全是浪費媒體資源的行為。

