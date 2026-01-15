基隆郵局新卸任局長交接 邱佩琳肯定深耕地方、期許郵政服務持續升級





基隆郵局15日舉行新卸任局長交接典禮，原任局長林賽萍因任內表現優異，榮陞中華郵政總公司集郵處處長，新任局長由原板橋郵局副局長吳聰明接任。基隆市副市長邱佩琳受邀出席觀禮，向新卸任局長表達祝賀與感謝，並肯定基隆郵局長期深耕地方、回饋鄉里的付出，期許郵政服務持續精進，與城市發展並行。

邱佩琳表示，基隆郵局多年來不只是提供郵政服務，更是地方社區的重要夥伴。她特別指出，基隆郵局於去年主動響應地方需求，出資並歷時半年協助完成七堵候車亭建設，實質改善市民候車環境，展現企業資源回饋地方的具體行動；此外，林賽萍局長任內也積極參與基隆各項大型活動，透過行動郵局等方式服務市民，並在市府辦理「基隆400」系列活動期間，雙方合作印製宣傳品，展現良性互動的成果。

邱佩琳進一步指出，中華郵政擁有遍布全台的緊密服務網絡，從都市到偏鄉都能看見郵務士堅守崗位的身影，去年整體獲利更突破百億元，是兼具規模與實力的重要國營事業。她也期許新任局長吳聰明，能延續既有基礎，發揮過去在快遞與物流業務上的專長，協助基隆郵局因應未來物流與多元服務發展需求，持續提升服務品質。

新任局長吳聰明表示，感謝長官與同仁的信任，未來將在前任局長奠定的良好基礎上，持續凝聚團隊向心力，精進郵政服務品質，打造「親切、專業、有效率」的基隆郵局，為地方民眾提供更優質且多元的服務。

邱佩琳最後強調，市府將持續與基隆郵局保持良好合作關係，攜手推動便民服務與城市發展，讓郵政服務不僅貼近市民生活，也成為支持基隆向前的重要力量。

