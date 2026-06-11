基隆郵局舉辦樂齡運動並宣導郵政數位支付服務提升金融防詐意識

生活中心／林善柔報導不少旅客到韓國自由行時，為了搶便宜機票，常會訂到清晨7、8點起飛的早班機。雖然省下票價，代價卻往往是凌晨3、4點就得拖著行李離開首爾市區，不但交通選擇有限，還得在半夢半醒之間趕車、趕地鐵，對許多人來說根本像在挑戰體力極限。也因此，每到旅遊旺季，總會有大量網友討論「到底該直接熬夜、住機場附近，還是乾脆硬撐？」而近期就有旅遊達人分享，其實仁川機場內藏著不少人不知道的免費休息區，讓部分旅客能有不同選擇。

民視 ・ 25 分鐘前 ・ 發表留言