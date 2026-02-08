基隆郵局舉辦防詐電影欣賞活動 基警宣導近期詐騙手法

%E4%B8%80 57 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆郵局於今(8)日舉辦防詐公益電影欣賞活動，邀請郵務同仁及客戶走進影院觀賞勵志電影《冠軍之路》，希望透過大銀幕的熱血精神，鼓勵民眾在生活中也能守護自身財產，成為自己的「防詐冠軍」。基隆市警察局刑事警察大隊也受邀到場，針對近期趨勢與現場民眾分享最新的防詐撇步。

警方指出，隨著基隆市轄內「警銀聯防機制」漸趨成熟，行員與警方的攔阻成功率提升，詐騙集團的手法也隨之改變。為了規避金融機構的臨櫃關懷提問，詐騙集團轉向誘騙民眾交付提款卡及密碼，並以「申辦貸款」或「監管財產」為藉口要求寄送卡片。警方現場特別強調，民眾若輕信交出金融卡，不但錢拿不回來，更可能淪為詐騙集團的洗錢人頭帳戶，面臨刑事責任，千萬要特別注意。

此外，近期因國際金價上漲，不少民眾動念投資黃金，這也成為詐騙集團教導民眾應對行員提問的「標準腳本」，若遇到有人教你以「裝潢開銷」、「購買黃金」等理由來隱瞞提（匯）款用途，那就是詐騙。

基隆市警察局提醒，面對可疑的投資訊息或要求交付帳戶的要求，記得「一聽、二掛、三查證」。投資理財應選擇合法管道，標榜「穩賺不賠」必有詐。若民眾有任何疑問，請立即撥打 165 反詐騙專線或 110 報案電話求助，確保財產安全，平安度過新年假期。