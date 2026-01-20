基隆酒吧外對視起衝突 男子背部遭砍傷

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）莊男等3人今天凌晨在基隆市愛一路酒吧暢飲後離開時，在門口遇到楊男等5人，雙方互不認識只因剛好對視，從口角演變肢體衝突，莊男遭人持刀砍傷背部，所幸送醫急救後沒有生命危險。

郭姓男子表示，他與莊男等共3人凌晨在愛一路酒吧飲酒後離開，對方一行5人都年約20歲正好經過，雙方互不認識，只因剛好對視，就被對方叫囂「看三小」，友人回應「你在講什麼」因而發生口角。

郭姓男子說，他上前勸架時，對方其中3人從後方毆打2名友人，之後又到車上拿出2把開山刀追砍莊男，另3人也各自手持物品攻擊，造成莊男頭部、背部遭砍傷。

酒吧人員凌晨4時許發現後通報警方，基隆市警察局第一分局立即調派快打警力，警方到場時嫌疑人已離去，員警在附近巡查發現楊男，將楊男帶回警局製作筆錄，楊男辯稱當時他是出拳毆打對方，並未持開山刀。

警方另已掌握4名犯嫌身分，將陸續通知到案說明，以釐清犯案過程，全案朝聚眾鬥毆罪嫌偵辦。警方表示，對於暴力行為「零容忍」，將嚴正執法，以維護社會治安。（編輯：張銘坤）1150120