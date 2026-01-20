基隆酒吧外爆衝突！5惡煞「互看不順眼」持開山刀狠砍 2男釀濺血送醫

記者林盈君／基隆報導

20日凌晨，基隆29歲莊姓男子與友人郭男、成男，一同前往愛一路某酒吧消費，離去時於門口碰上楊男等5人，雙方疑似因互看不順眼發生衝突，過程中，楊男等人竟拿出2把開山刀揮砍，造成莊男臉部及背部受傷，友人成男也全身多處受傷，店家見狀隨即報警處理，警方獲報到場，楊男等人已離去，莊男因傷勢嚴重送醫救治中，全案朝傷害、違反社維法偵辦。

基隆愛一路某酒吧門口發生衝突，莊男等人遭開山刀砍傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，莊男等人於今凌晨4時許，於酒吧門口與楊男等人爆發肢體衝突，拉扯過程中，楊男等人返回車上，拿出2把開山刀揮砍，造成莊男等人受傷，店家機警報案，但警方獲報趕抵時，楊男等人已逃離現場，員警立即協助莊男就醫。警方調閱監視器畫面後，鎖定楊男等人身分，已通知其到案說明，後續將持續釐清案情。

基隆愛一路某酒吧門口發生衝突，莊男等人遭開山刀砍傷送醫。（圖／翻攝畫面）

