基隆醫院即日起設立疫苗接種站 免費接種流感及新冠疫苗

衛福部基隆醫院即日起在一樓設置疫苗接種站，免費為民眾接種流感與新冠疫苗。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕流行性感冒進入流行期，預估在過年前後進入高峰期，衛生福利部基隆醫院即日起至1月29日，在1樓天幕廣場設置疫苗接種站，免費為民眾接種公費流感及新冠疫苗。

基隆市衛生局指出，今年10月1日起至1月9日止累計有8例流感併發重症病例，其中1例死亡。上週(1月3日至1月9日)無新增流感併發重症病例。依往例春節期人潮南來北往，相互感染，是流感的高峰期。衛生局與54家醫療院所合作接種疫苗。

衛福部基隆醫院院長林三齊指出，基隆醫院全力配合基隆市衛生局規劃，派出專科醫師在疫苗接種站為民眾接種評估，鼓勵民眾把握機會、及早接種，保護自己及家人的健康。

基隆醫院同時設有癌症篩檢服務櫃台，協助民眾以健保卡查詢是否符合國健署補助免費六癌篩檢資格，包括口腔癌篩檢(口腔黏膜檢查)、子宮頸癌篩檢(子宮頸抹片檢查)、大腸癌篩檢(糞便潛血檢查)、乳癌篩檢(乳房攝影檢查)、肺癌篩檢(胸部低劑量電腦斷層檢查)及胃癌篩檢(糞便抗原檢測)，符合資格且有意接受檢查者，即可協助安排檢查。

基隆醫院疫苗接種站即日起至1月29日，平日上午8時30分至11時30分，提醒新冠疫苗需6個月以上的民眾，流感已開放一般民眾接種，民眾只要帶健保卡就到免費接種。

