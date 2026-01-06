基隆醫院周邊車流多、交通動線複雜

交通、警察等相關單位會勘仁壽里內交通安全問題。



（記者李瓊慧攝）

▲交通、警察等相關單位會勘仁壽里內交通安全問題。



（記者李瓊慧攝）

位處部立基隆醫院周邊的信義區仁壽里，長期因醫院門前車流量龐大、交通動線複雜，於上下班及就醫尖峰時段經常出現車輛回堵情形，不僅影響主要幹道通行，也連帶造成周邊巷道進出不便，居民生活品質深受影響。此外，救護車頻繁出勤鳴笛，對鄰近社區，特別是年長者的日常安寧造成干擾，引發地方高度關切。

仁壽里長張富凱近日接獲多位里民反映，指義五路及信一路口一帶在尖峰時段車潮壅塞，車輛回堵時常阻塞巷弄出入口，導致住戶進出困難，甚至影響緊急車輛通行安全。張富凱表示，該路段不僅是通勤要道，也是醫院主要出入口之一，行人、車輛與救護車交織，交通秩序亟待改善。

廣告 廣告

針對行人安全問題，張富凱建議市府相關單位應優先改善義五路在尖峰時段的交通配置，特別是信一路與義五路口的行人穿越設施。他提出，應於該路口行穿線增設綠底塗層，以提高行人穿越道的辨識度，提醒來往車輛減速禮讓，降低人車衝突風險，營造更友善的步行環境。

此外，考量地方治安及緊急勤務需求，張富凱也指出，義五路八巷與十三巷為對稱巷口，平時常遭回堵車輛占用，影響巡邏車或緊急車輛進出。他建議於義五路雙向兩車道間增繪網狀線，明確禁止車輛停滯占用路口空間，確保巷道口保持淨空，提升緊急應變效率。

除了交通問題，救護車鳴笛聲所造成的噪音困擾亦成為里民長期心聲。張富凱指出，一九九九救護車自部立基隆醫院出勤後，往往一路鳴放警報聲，即使在夜間或車流較少時仍未調整，導致周邊年長居民頻頻受到驚嚇，影響身心健康與生活安寧。

張富凱里長呼籲，市府應兼顧緊急救護效率與社區生活品質，建請本市衛生局依緊急醫療救護法相關規定，督促救護車業者及醫療機構檢討出勤鳴笛方式，在不影響救護安全的前提下，於適當路段與時段降低不必要的警報音量，減少對居民的噪音衝擊。