基隆醫院欲收回土地改建 衛生局：配合搬遷

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）衛生福利部基隆醫院規劃收回基隆市衛生局現址土地，改建為急重症大樓。衛生局長張賢政今天說，會配合基隆醫院改建期程搬遷，若無法在期程內完成，也會租賃中繼空間。

基隆醫院無償將位於信二路的土地，借給基隆市政府興建大樓，目前供衛生局進駐使用，基隆醫院規劃改建為急重症大樓，發函籲請市府歸還土地，急重症大樓完工後，現有的412床病床數可望大幅提升，同時提升醫療品質。

民進黨基隆市議員吳驊珈上午在議會質詢表示，衛生局長久以來面臨辦公處所，不知該何去何從的問題，請財政處回覆協助衛生局尋找辦公空間進度。

財政處長謝妙蓮答詢，衛生局提出基本的坪數需求，財政處有提出市有、國有土地供衛生局參考，衛生局並透過多方途徑說明需求，無論在信義市場改建案或社福園區案，都有提出是否能將廳舍納入規劃。

張賢政向中央社記者表示，因空間不足，衛生局目前各業務科室辦公處所，分布在信義區、安樂區及七堵區等5處，未來希望能集中在同一處，不過，考量各單位能提供的空間有限，提出室內坪數2145坪、1545坪，及維持局本部現有空間約500坪需求等方案。

張賢政表示，衛生局會配合基隆醫院改建期程搬遷，若各項方案在改建前能取得共識就可搬遷，若無法在期程內完成，也會租賃中繼空間，例如，與市區內的各私立學校洽談，承租暫時閒置空間的可能性。（編輯：張銘坤）1141107