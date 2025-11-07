基隆醫院欲收回土地改建 衛生局：配合搬遷
（中央社記者王朝鈺基隆7日電）衛生福利部基隆醫院規劃收回基隆市衛生局現址土地，改建為急重症大樓。衛生局長張賢政今天說，會配合基隆醫院改建期程搬遷，若無法在期程內完成，也會租賃中繼空間。
基隆醫院無償將位於信二路的土地，借給基隆市政府興建大樓，目前供衛生局進駐使用，基隆醫院規劃改建為急重症大樓，發函籲請市府歸還土地，急重症大樓完工後，現有的412床病床數可望大幅提升，同時提升醫療品質。
民進黨基隆市議員吳驊珈上午在議會質詢表示，衛生局長久以來面臨辦公處所，不知該何去何從的問題，請財政處回覆協助衛生局尋找辦公空間進度。
財政處長謝妙蓮答詢，衛生局提出基本的坪數需求，財政處有提出市有、國有土地供衛生局參考，衛生局並透過多方途徑說明需求，無論在信義市場改建案或社福園區案，都有提出是否能將廳舍納入規劃。
張賢政向中央社記者表示，因空間不足，衛生局目前各業務科室辦公處所，分布在信義區、安樂區及七堵區等5處，未來希望能集中在同一處，不過，考量各單位能提供的空間有限，提出室內坪數2145坪、1545坪，及維持局本部現有空間約500坪需求等方案。
張賢政表示，衛生局會配合基隆醫院改建期程搬遷，若各項方案在改建前能取得共識就可搬遷，若無法在期程內完成，也會租賃中繼空間，例如，與市區內的各私立學校洽談，承租暫時閒置空間的可能性。（編輯：張銘坤）1141107
其他人也在看
新！台中環保局、農業局長遭免職 接替人選曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息！原先台中市環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行非洲豬瘟，被台中市府認定，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今（6）日起免除兩位局長職務；同時，環保局長及農業局長則分別由吳盛忠接任，以及市府參事李逸安代理。民視 ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職
今(6)上午台中市長盧秀燕於上午10時40分府開完前進應變所記者會，隨即於中午12時08分對外發布：台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 小時前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 4 小時前
新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17
（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲 […]引新聞 ・ 1 天前
美政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看
據《BBC》統計，約有140萬名聯邦公務員目前被迫放無薪假，或在沒有薪水的情況下工作。雖然政府停擺在美國政治史上並不罕見，但這次的情勢格外緊張，因為總統川普（Donald Trump）自2025年1月重返白宮後，立即著手大幅縮減聯邦政府規模，並揚言將利用這次預算危機進一步推動人...CTWANT ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 5 小時前
豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。 台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確...匯流新聞網 ・ 1 天前
明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先
澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。中時新聞網 ・ 22 小時前
中度磁暴來了！明起33小時「無線電、導航恐中斷」
據美國國家海洋和大陸管理局（NOAA）模式資料預測，地磁擾動將明顯增強至中度或強烈等級，預估影響長達33小時，台灣中央氣象署示警，衛星導航、低頻和高頻無線電通訊可能會短暫中斷。中天新聞網 ・ 1 天前
保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決
【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟緯來新聞網 ・ 1 天前
內政部強化災防戰力 明年1.6萬替代役將接受無人機訓練
內政部今（11/6）舉行部務會報會後記者會，部長劉世芳表示，丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害中，內政部首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，役男協助災區環境清理、救濟物資分發、收容中心整備等任務，展現替代役在災害應變體系中的關鍵角色。太報 ・ 18 小時前
北市抽驗生鮮蔬果 多件青蔥、香菜殘留農藥超標
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。中央社 ・ 1 小時前
加強校園與東南亞食品查核 嚴防不法豬肉流入校園
臺東縣衛生局為防範斃死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將持續國立教育廣播電台 ・ 22 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
桃園夜市必吃！排隊也要等的烤馬鈴薯，人氣招牌「雙倍起司」濃郁爆漿，綿密鬆軟口感太犯規
每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 5 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前