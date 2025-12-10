基隆醫院獲贈外骨骼機器人 助中風病患重拾行動力

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）衛生福利部基隆醫院獲贈「下肢外骨骼機器人」協助病患復健，中風發病9年病患林姓男子今天說，藉由這套設備，不僅走路較之前靈活，爬樓梯也有進步，現在心情很不錯。

基隆醫院今天舉辦捐贈儀式，由緯創醫學科技公司董事長黃俊東，將印有「下肢外骨骼機器人」字樣支票看板，遞給基隆醫院院長林三齊，基隆市副市長邱佩琳、衛生局長張賢政出席見證，病患50餘歲林男也出席記者會，示範穿戴這套設備。

林男表示，他每週使用2次這套設備，每次約40分鐘，身上背負6公斤設備，一開始一定會不舒服，就當成是耐重訓練，多次使用後身體逐漸適應，藉由這套設備，讓他走路姿勢有所改變，動作相較之前靈活，肌肉更有力，爬樓梯也有進步，現在心情很不錯。

邱佩琳表示，基隆持續蛻變成為一座有愛且樂齡友善城市，透過這項新進醫療設備，不僅能讓市民得到更好醫療輔助，更省去舟車勞頓成本至雙北就醫。

黃俊東表示，對於許多行動不便患者來說，如果能夠藉由醫學科技輔助復健，讓病患重拾行動力，這是莫大動力與鼓舞。

林三齊說，基隆醫院積極推動在地就醫，感謝黃俊東及台北101董事長賈永婕熱心公益，讓百年醫院有了新科技加持，成為基隆市第1家使用「下肢外骨骼機器人」輔助病患行走訓練的醫院。（編輯：陳仁華）1141210