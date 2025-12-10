基隆醫院獲贈外骨骼機器人 重拾行動力

衛福部基隆醫院十二月十日舉辦下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」捐贈儀式。（衛福部基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

衛福部基隆醫院十二月十日舉辦下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」捐贈儀式，緯創醫學科技公司董事長黃俊東攜手台北一０一董事長賈永婕共同捐贈一套，價值約三百萬元，盼為基隆復健醫療帶來全新助力。儀式由基隆醫院院長林三齊代表受贈，基隆市副市長邱佩琳及衛生局長張賢政亦到場見證。

黃俊東致詞時表示，許多行動不便的患者若能藉由科技輔具重新站起，恢復行動力，對其復健意志與生活品質皆是莫大鼓舞。他指出，此次捐贈希望從「台灣頭」啟動，用實際行動號召更多企業與社會大眾響應「一馬當先Keeogo勸募計畫」，目標在二０二五年於全台二十二縣市皆配置一套下肢外骨骼機器人，落實「城市鄉村都配備、偏鄉用得到、離島不能忘」的理念，推動全民健康。

外骨骼設備能提供穩定下肢支撐，使復健訓練更安全有效，未來將在專業物理治療師操作下，協助更多病人恢復功能。（衛福部基隆醫院提供）

林三齊表示，基隆醫院近年積極推動在地醫療並全面更新復健病房，此次獲贈高科技外骨骼設備，讓醫院成為基隆地區首家以外骨骼機器人輔助病人步態訓練的醫療院所，對基隆市民而言是一大福音。他說明，外骨骼設備能提供穩定下肢支撐，使復健訓練更安全有效，未來將在專業物理治療師操作下，協助更多病人恢復功能。

會中，復健科主任王昭閔進一步介紹適應症，包括中風、不完全脊髓損傷、髖膝關節置換後、高齡行走退化族群等，亦可應用於社區銀髮與亞健康族群。他提醒，復健者需具備基本行動能力，如可行走三至五步或能以輔具獨立行走，並經醫師與治療師專業評估後方能啟用，費用則採自費方式。