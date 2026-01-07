基隆醫院藥師寫不雅字眼！遭罰6萬不服提訴 高院判敗訴

基隆市一名民眾在民國113年攜帶孩子至衛生福利部基隆醫院就診，卻在領取的處方箋過敏史欄位上發現「媽媽是婊子」的不雅字眼。經查，該文字為一名藥師因心情不佳所為。基隆市政府隨後對該醫院裁罰6萬元，但醫院不服提起行政訴訟。台北高等行政法院認定醫院未盡監督責任，最終判決敗訴。

衛生福利部基隆醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

事件發生於113年4月24日，當事人領藥後在社群媒體上發布藥單照片，並描述事件經過，引發社會關注。基隆市政府於4月26日通知基隆醫院陳述意見，調查後確認藥師行為屬實。基隆市政府於5月16日裁定，基隆醫院因未善盡督導責任，違反醫療法，開罰5萬元，另因藥單未經稽核即流出，追加罰款1萬元。

基隆醫院不服裁罰，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張罰款不合理。然而，法院認為醫院確實未遵守醫療法相關規定，未能有效監督醫事人員，且該事件對患者造成影響，裁定維持罰款決定。基隆醫院目前可選擇進一步上訴。

此事件引發廣泛討論，民眾對醫療機構的專業性與醫事人員的行為表達強烈關切。基隆醫院已公開致歉，並表示將加強內部管理，避免類似事件再次發生。

