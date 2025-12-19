基隆醫院MRI腦血管健康檢查 揪隱藏動脈瘤及血管狹窄

衛福部基隆醫院針對腦部及頸部血管異常者設計了「MRI腦血管健康檢查」，不用打顯影劑且時間短。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣約有4%人口有腦動脈瘤，往往破裂時才被發現，造成無法挽回遺憾或是變成植物人、重殘等後遺症，造成家庭負擔。衛福部基隆醫院最近設計了「MRI腦血管健康檢查」，查出多位大動脈瘤或顱內血管狹窄患者，有2位患者及時進行微創血管治療，恢復出院解除危機。

醫師陳啟仁指出，有位70幾歲患者，幾年前曾因動脈瘤破裂在他院做了開刀夾壁手術，病人認為已經痊癒未再追蹤。近日又開始頭痛，至基隆醫院做了「MRI腦血管健康檢查」，發現有2顆新的動脈瘤，其中1顆動脈瘤已有12毫米，經與患者討論後，採用免開刀的「顱內動脈瘤血管內栓塞治療」，利用特殊的導管，導引至腦動脈瘤內，經由導管放置線圈及密網支架來栓塞動脈瘤，除減少動脈瘤的血流也減少血管壁的壓力，避免再復發。手術過程順利，目前病人已經完全康復，順利出院。

另一位第2位病人也是70多歲，最近有頭暈及走路不穩現象，到基隆醫院做「MRI腦血管健康檢查」，發現病人的右側頸動脈及右側顱內椎動脈有嚴重狹窄，且左側的椎動脈則已經完全堵塞。為了預防發生中風，陳啟仁幫病人同時做了右側頸動脈及右側顱內椎動脈的血管整型並放置支架，過程相當順利，病人不但血壓變得好控制，而且頭暈的現象也消失了，目前定期門診追蹤。

基隆醫院副院長蔡翊新指出，腦動脈瘤往往沒什麼症狀，一破裂了往往沒機會救治，即使開刀也會有昏迷、植物人或中心等重殘後遺症，30到50歲的人是高風險群，一旦破裂了就造成家庭遺憾或沉重負擔。

基隆醫院放射診斷科主任王超然近期針對腦部與頸部的血管異常，設計了「MRI腦血管健康檢查」，有別於一般的腦部核磁共振檢查，不須打顯影劑，約30分鐘就可完成，若民眾生活忙碌、抽菸、有腦血管病變家族史或三高的危險因子，可以自費做檢查，及早檢測出未破裂動脈瘤與腦血管狹窄症狀，以微創血管內治療，降低風險又可快速恢復。

