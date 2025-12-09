基隆里長率團赴中涉犯反滲透法 二審仍判無罪

（中央社記者劉世怡台北9日電）基隆吳姓里長涉受中國指示，招待30多人赴中旅遊並鼓吹支持特定政黨，觸犯反滲透法等。一審依罪證不足判里長無罪，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍判決無罪，全案還可上訴。

台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。

根據二審新聞資料，檢方指控，民國113年1月13日舉行的總統、副總統及立委選舉前夕，吳姓里長在112年10月以替兒子慶生為名，在飯店設宴免費招待30名具投票權者，並邀請準備參選立委的林姓男子出席。林男到場後逐桌敬酒拜票，檢方認為此行為涉及以免費宴席方式，藉機拉攏支持，構成投票行賄罪嫌。

此外，檢方指稱，吳姓里長受中國煙台市台辦指示或資助，於112年11月21日至26日率團招待33人赴山東旅遊，並從中取得滲透介選費用作為報酬；旅遊期間，中共或陸方台辦人員向團員提及「兩岸一家親」、「不要支持主張台獨的政黨」等言論，意圖影響投票傾向，且吳姓里長在場點頭示意，構成違法介選。

檢方認定吳涉嫌違反反滲透法的受滲透來源指示或資助介選、以及選罷法投票行賄等罪。

一審法院認為證據不足，判吳無罪。檢方提起上訴後，二審認定檢察官所舉證據，無法使合議庭達到毫無合理懷疑的確信心證，因此仍判吳無罪。

關於飯店宴請部分，二審表示，從邀宴過程及當天情況可見，吳姓里長未明示或暗示此餐會與選舉有關，也無證據顯示他協助林姓男子拜票。林男在餐會場合向民眾敬酒、詢候等，法院認為是選舉期間常見的社交互動。吳姓里長以孩子生日為由邀宴，亦符合他過去的社交習慣。法院認為，欠缺證據證明與會者將餐會與投票行為視為對價關係。

至於山東旅遊，二審認為，吳姓里長在出發前與旅程中皆向團員強調「不談政治、不談選舉」。雖然陸方官員在聚會聊天中曾提及政治或選舉議題，但屬於偶然、零星談話，且吳姓里長未表達附和或肯認，而且大陸對台旅遊落地招待並非特例，難認團員會主觀認為旅遊招待與投票之間具有對價關係。

此外，吳姓里長有將部分旅費退還具有里長身分的團員，也將剩餘款項返還給陸方人員。

二審合議庭表示，即使吳接受了落地招待，欠缺積極證據顯示他試圖影響團員投票意向，因此無法認定他具有約使團員投票、或不投票給特定政黨的犯意，因此不構成反滲透法受滲透來源指示、委託或資助介選行為。

二審表示，今天駁回檢方上訴，仍判決無罪，檢方若上訴，須符合刑事妥速審判法規定。（編輯：張銘坤）1141209