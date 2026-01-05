基隆鐵路街驚見泰國變性人賣淫 皮條客判刑4月

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警一分局員警去年8月間，穿著便服行經鐵路街一帶時，被皮條客黃張祥誤認為是尋芳客，將他招攬進屋。警方立刻表明身分，逮捕兩名泰籍「女子」。未料，製作筆錄時竟發現，其中一人，登記性別居然是男性，依法對兩人開罰，並將黃男移送法辦。基隆地院近日審結，依犯共同犯圖利容留性交罪，判處黃男有期徒刑4月，得易科罰金。

警方去年8月11日晚間，將兩名泰籍賣淫女子帶回偵辦時，見兩人打扮得光鮮亮麗，具備十足的女人味，沒想到，查閱兩人護照卻發現，其中一名29歲的「女子」，居然是變性人，偵辦人員沒料到那麼漂亮的女子居然是男性變裝，當場瞠目結舌。隨即依違反社會秩序維護法等罪裁罰，並通報移民署，將依規定遣送。

警詢後，將拉皮條的黃姓男子依犯共同犯圖利容留性交罪，移送基隆地檢署偵辦。檢警調查，泰國籍成年女子Srisena Anusorn、成年男子Wongphom Thanitta(平時為女性裝扮)，在綽號小陳的男子提供的房屋內，與不特定客人從事性交易，由黃男負責攬客，每節15分鐘收費1000元(帶套)或1500元(不戴套)，黃則從中抽取傭金。

檢察官偵訊後，認定黃男幫忙攬客，已經違法，見其坦承犯行，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認定黃男協助兩人攬客，已經觸犯共同犯圖利容留性交罪，共2罪，分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，不法所得沒收。

