基隆長庚召開國際公衛及社區醫學研討會

▲基隆長庚醫院邀請美日頂尖學者，舉辦「健康台灣深耕論壇－2025國際公共衛生及社區醫學研討會」，展現台灣地方醫療在國際舞台的能量與企圖心。（圖：基隆長庚醫院提供）

為推動台灣公共衛生與社區醫療與國際接軌，基隆長庚紀念醫院舉辦「健康台灣深耕論壇－2025國際公共衛生及社區醫學研討會」，邀集超過百名國內外專業人士齊聚，共同研討智慧健康、大數據治理與慢性病防治等策略。論壇首次由美、日學者跨海參與，更吸引多所大學、政府衛生單位與醫療機構參與，展現台灣地方醫療在國際舞台能量與企圖心。

基隆長庚醫院表示，今年論壇卡司陣容堅強，不僅集結國內產官學界專家，更特別邀請三位國際級大師進行專題演講，分別是長期參與大型世代研究日本昭和大學的YoshitakaIso教授、曾多次參與美國公衛政策規劃的美國貝勒醫學院Hua-ShengChiu教授，以及具跨國研究經驗加州大學美塞德分校的Wei-ChunChin教授，針對全球公共衛生最新趨勢、慢性疾病預防策略及社區醫療政策進行深度剖析，為台灣帶來第一手的國際視野。

基隆長庚醫院透過「健康台灣深耕計畫」，推動至今已整合基隆市與北海岸多家醫療機構、衛生單位及社區組織，逐步建構出北台灣跨域健康資料網。基隆長庚醫院副院長暨社區醫學研究中心主任孫啟欽指出，該計畫的核心在於「數據落地」，透過緊密的跨域合作，正逐步建立並累積珍貴的公共衛生與慢性疾病數據庫。孫啟欽副院長強調：「我們希望資料不只停留在研究，而是能在未來成為支持臨床精準照護及國家健康政策制定的重要基石，本次論壇正是連結國際經驗與本土數據的重要平台。」

基隆長庚醫院吳俊德院長指出，基隆為台灣高齡化最迅速的都市之一，人口結構與地形限制使社區照護更具挑戰性。基隆長庚長期守護北海岸及基隆地區民眾健康，已逐步建構出完善且具備韌性的社區照護模式。「健康台灣深耕計畫」不僅是醫院與社區的連結，更是台灣醫療軟實力與國際接軌的橋樑。