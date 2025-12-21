基隆長庚寶寶回娘家 宣導母乳哺育

基隆長庚推廣母乳哺育，舉辦長庚寶寶回娘家，邀歷年在院內誕生的長庚寶寶與家屬同聚一堂。（基隆長庚提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆長庚紀念醫院耶誕節前夕舉辦「2025母乳哺育推廣活動─長庚寶寶回娘家」，邀請歷年在院內誕生的長庚寶寶與家屬同聚一堂。活動由副院長詹益聖領軍，婦產科主任黃詩穎以及多位院內主管出席，以耶誕裝扮與親子同樂，展現對母嬰健康推廣與婦幼安全的高度重視。

活動內容多元，從幼兒園開場表演到親子互動帶動唱，讓大小朋友一同參與；更安排幼兒安全宣導，以情境劇方式向家長與幼兒傳達身體界線、網路私密影像安全與反詐騙3大重要觀念。

廣告 廣告

此外，院內產科、小兒科與護理團隊在現場同步提供母乳哺育衛教，針對新手父母最關切的哺乳姿勢、奶量不足、產後乳房照護等議題，進行實務解說與諮詢，協助家長建立正確的哺乳觀念，提升育兒信心。院方表示，透過活動推廣母乳哺育，不僅有助於改善嬰幼兒營養狀況，同時可降低過敏、感染與慢性疾病風險，形成社區健康推廣的重要一環。

醫護團隊更走出會場前往門診與病房探視，與家長交流孩子成長過程，許多家長表示回到孩子誕生的地方「就像回到溫暖的家」，不僅回憶起寶寶出生的緊張與感動，更對醫療團隊在生產與育兒階段的陪伴表達感謝。

基隆長庚強調，未來將持續整合婦產科、小兒科與護理團隊等跨專業團隊，深化母嬰照護與親職教育推廣，每月舉辦母乳哺育推廣活動，同時利用社群平台持續宣導母乳哺育健康觀念，並期望透過與在地政府、教育單位、民間團體合作，打造更健康、更有安全意識的孕產與育兒環境。