基隆長庚最高行政主管吳國鳴主任 獲選114年度全國優良防火管理人

▲基隆長庚醫院榮獲114年職場消防安全SDGs「優良獎」與「優良防火管理人」雙項肯定，由管理部主任吳國鳴（右）親自受獎。（圖：基隆消防局提供）

內政部消防署於3日舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」，由內政部政務次長董建宏主持，長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院以卓越的自主防災與完善的防火管理，榮獲「優良獎」殊榮。而該院管理部主任吳國鳴亦以傑出表現，獲選為114年度優良防火管理人，為基隆市企業樹立了消防安全的新典範。

自113年屏東明揚火災事件後，內政部訂定《職場消防安全SDGs揭露實務建議指南》，鼓勵上市上櫃公司將消防安全細項納入永續報告書，提升消防安全資訊透明度，同時推動企業投入優於法規要求的創新減災措施。基隆長庚醫院積極響應，將消防管理提升至永續經營層次，並以高於法規的標準配置設備、依場所需求完善消防設施；同時建立完整的安全管理制度與緊急應變機制，搭配資訊化管理系統及全院員工的定期訓練，展現對公共安全的最高承諾。

獲選114年度優良防火管理人的吳國鳴主任表示，身為基隆長庚醫院最高行政主管，以具體行動展現醫院對消防安全的重視與推動決心，秉持「追根究柢、止於至善」的精神，持續優化院內防火管理，包括全面汰換舊有建築電氣室盤體，強化加護病房鄰近防火區劃，推動並落實病患電器使用管理機制，致力提供病患與員工最安全的就醫與工作環境。

另外，基隆市消防局局長游家懿同時也獲頒推動有功消防機關代表，彰顯內政部對基隆市消防局在全力協助推動消防安全工作上卓越績效的高度肯定與感謝。游家懿局長表示，基隆長庚醫院獲獎及吳國鳴主任當選優良防火管理人，是醫院持續精進、追求卓越的最佳證明，更是基隆市所有企業與醫療機構學習的典範。消防局鼓勵更多企業將消防安全納入永續報告書，期待未來能看到更多企業以實際行動，成為保障市民生命財產安全的積極力量。