基隆長庚與基醫、三總分院建構春假醫療支持網

因應二○二六年農曆春節連續假期，基隆長庚紀念醫院配合基隆市衛生局整體春節醫療應變規劃，提前整備醫療量能，並與部立基隆醫院及在地醫療院所密切協調，建立完善的就醫分流與應變網絡，確保市民於假期間的醫療需求獲得妥善照護。

基隆長庚院長吳俊德表示，該院已事前擬定多項彈性應變措施，依實際醫療需求機動調整病房運用，並提供「春節傳染病特別門診」，確保急重症患者能獲得即時且適切的醫療服務，同時維持整體醫療品質與安全。

基隆長庚亦依循衛生局規劃，與衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院共同合作，形成春節期間穩定的醫療支持網絡。也呼籲市民落實「輕症到診所、重症到醫院」原則，善用基層醫療與特別門診資源，讓有限的急診與住院量能優先照顧真正需要病人。