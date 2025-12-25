基隆長庚舞動聖誕‧樂聲傳愛 陪病患過佳節

基隆長庚紀念醫院長期推動醫療公益與人文關懷服務，希望讓病人與家屬在治療歷程中，也能感受到節慶的溫度與陪伴。特於日昨聖誕節來臨前夕，與在地表演團體與志工伙伴協力，辦理多元且溫馨「舞動聖誕‧樂聲傳愛」音樂舞蹈關懷活動，透過現場演出與互動，陪伴住院病人、家屬及門診民眾度過聖誕節。

活動由李立夫副院長親臨現場致詞，感謝表演團體與志工長期投入醫療關懷服務，並逐一頒發感謝狀，肯定大家以專業與愛心，陪伴病人與家屬度過治療歷程中艱辛的時刻。李副院長表示，醫療照護除了專業治療外，更需要情感支持與人際連結，期盼透過音樂與藝術，讓病人與家屬在醫院中感受到被陪伴、被理解的溫暖力量。

活動尾聲，李立夫副院長再度驚喜現身，化身聖誕老人走入人群，並在醫護人員陪同下，親自將一份份禮物送到病人與家屬手中，以最貼近人心的方式傳遞祝福，拉近醫院與民眾之間的距離，也讓活動在歡笑與感動中，留下難忘的聖誕回憶。