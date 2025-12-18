基隆長庚達文西手術破2千例

基隆長庚紀念醫院18日宣布一項重要醫療里程碑，自2016年引進達文西機械手臂系統以來，已成功完成超過2千例高難度微創手術，象徵精準醫療技術已臻成熟。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆長庚醫院18日宣布達文西機械手臂手術累計突破兩千例，象徵在精準醫療與高階手術領域的重要里程碑。副市長邱佩琳表示，這不僅是一項醫療技術的成果，更代表兩千個家庭獲得希望與健康，感謝基隆長庚醫院長期深耕在地，持續守護基隆市及整個東北角地區民眾的健康需求。

邱佩琳指出，基隆長庚醫院自2016年引進首台達文西手術系統，並於今年7月再增設第2台設備，持續擴大應用於多個重要科別，成功將醫學中心等級的先進醫療服務「在地化」。透過高階醫療設備的引入，讓基隆市民無須遠赴外縣市，即可就近接受達文西機械手臂所帶來的精準醫療，減輕舟車勞頓，提升整體就醫可近性。

基隆長庚紀念醫院吳俊德院長表示：「突破兩千例不僅是一個數字，更代表了兩千個家庭的信賴與託付。我們並非只追求手術量的成長，更重視手術的品質和病患的安全。透過達文西手臂的高解析度3D視野與靈活精準的器械操作，醫師能在極小的傷口及狹窄的體腔內進行精密切除與縫合，減少出血，降低手術風險。」

病友現身說法，李先生原因解尿不順就醫，接受綠光雷射後卻出現血便，後續確診為低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅4公分，過往多需接受永久人工肛門手術。轉診至基隆長庚後，醫療團隊整合評估先以TNT全程術前放射化學治療縮小腫瘤提升肛門保留機會，再透過達文西機器手臂輔助精準切除，最終成功保留肛門與正常排便功能，兼顧癌症治療成效與生活品質。

病友王小姐因有家族肥胖史，從小體型豐腴且體重破百，總是容易感到喘吁吁、膝蓋痛，同時還有睡眠呼吸中止症、多囊性卵巢、重度脂肪肝等疾病，長期受肥胖及多重共病所苦。醫師評估符合健保減重手術適應症，經與王小姐討論選擇達文西機械手臂進行胃腸繞道手術，術後至今已成功減重40公斤，不僅改善原有健康問題，也順利戒菸成功並迎來新生命，展開嶄新人生。