基隆長庚達文西手術突破2千例

基隆長庚紀念醫院昨（十八）日宣布一項重要醫療里程碑，自二○一六年引進達文西機械手臂系統以來，已成功完成超過二千例高難度微創手術，象徵精準醫療技術已臻成熟，此項成果也代表大東北角地區民眾，無需舟車勞頓遠赴台北，在地即可享有醫學中心等級的高品質精準手術服務。

基隆長庚紀念醫院吳俊德院長表示，「突破二千例不僅是一個數字，更代表了二千個家庭的信賴與託付。我們並非只追求手術量的成長，更重視手術的品質和病患的安全。透過達文西手臂的高解析度三Ｄ視野與靈活精準的器械操作，醫師能在極小的傷口及狹窄的體腔內進行精密切除與縫合，減少出血，降低手術風險。」吳俊德院長強調，基隆長庚目標深耕基隆、服務東北角，未來將持續投入資源，培育更多醫師取得達文西手術資格，深化在地醫療服務，守護東北角民眾健康。

出席記者會的副市長邱佩琳表示，基隆長庚於二○一六年引進第一台第四代達文西機械手臂系統，並於二○二五年七月再添第二台設備，持續擴充精準醫療量能。達文西手術應用科別涵蓋泌尿外科、一般外科、大腸直腸外科、心臟暨胸腔外科、婦產科及耳鼻喉科等多個專科，廣泛運用於高難度癌症切除與複雜性手術，讓過去技術門檻高、風險大的手術，在微創條件下更安全完成。

邱佩琳也引述基隆長庚醫院院長吳俊德的理念，強調醫療團隊追求的不僅是手術數量的累積，更重視每一例手術的品質與病患安全。藉由達文西機械手臂的精準操作，醫師能以更小的傷口完成高難度及高複雜性手術，有效降低術後疼痛、縮短恢復時間，協助病患儘早回歸正常生活。

邱佩琳最後表示，基隆長庚醫院長年服務基隆及東北角地區，在醫療量能與品質上持續精進，是市民重要且值得信賴的健康後盾。市府將持續支持優質醫療院所的發展，攜手守護市民健康，讓基隆不僅是一座美麗的港口城市，更是一座兼具醫療韌性、充滿活力與健康希望的宜居城市。