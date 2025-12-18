基隆長庚達文西手術 破2000例

基隆長庚醫院2016年引進達文西微創手術，截至11月完成2000例。基隆長庚醫院院長吳俊德（前右五）、基隆市副市長邱佩琳（前右四）、基隆市議會議長童子瑋（前右三）等人共同見證。（張志康攝）

基隆長庚醫院是基隆、北海岸乃至於東北角一帶的重點醫院，民國105年引進首台達文西手術系統，今年7月再增設第2台設備，院方18日宣布達文西機械手臂手術累計突破2000例，象徵在精準醫療與高階手術領域的重要里程碑。

院長吳俊德表示，2000例手術不僅是一個數字，同時也是2000個家庭的信賴與託付。他指出，透過達文西手臂的高解析度3D視野與靈活精準的器械操作，醫師能在極小的傷口及狹窄的體腔內精密切除與縫合，減少出血，降低手術風險；未來基隆長庚將持續投入資源，深化在地醫療服務。

基隆市副市長邱佩琳表示，很多人都覺得基隆的醫療資源不及台北市或新北市，但因為有基隆長庚，讓基隆、北海岸、東北角的民眾都受到妥善的醫療照護，基隆市民無須遠赴外縣市，減輕舟車勞頓，提升就醫可近性。

基隆市議會議長童子瑋說，他與父親都是基隆長庚達文西手術的受益者，他認為，這不僅是院方的成就，更是基隆市醫療能量的一大突破。

院方表示，達文西手術應用科別包括泌尿外科、一般外科、大腸直腸外科、心臟暨胸腔外科、婦產科及耳鼻喉科等，廣泛運用於高難度癌症切除與複雜性手術，讓過去技術門檻高、風險大的手術，在微創條件下更安全。