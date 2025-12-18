基隆長庚醫院達文西機械手臂完成2000 例微創手術



【記者陳水旺基隆報導】

基隆長庚醫院12月18日宣布:引進達文西機械手臂系統以來，已成功完成超過 2000 例高難度微創手術，象徵精準醫療技術已臻成熟，此項成果也代表台灣東北角地區民眾，在地即可享有醫學中心等級的高品質精準手術服務。讓過去技術門檻高、風險大的手術，在微創條件下更安全完成。



吳俊德院長表示：突破 2000例不僅是一個數字，更代表了2,000 個家庭的信賴與託付。我們並非只追求手術量的成長，更重視手術的品質和病患的安全。透過達文西手臂的高解析度 3D 視野與靈活精準的器械操作，醫師能在極小的傷口及狹窄的體腔內進行精密切除與縫合，減少出血，降低手術風險。



八十歲的宮廟住持李先生解尿不順就醫，接受綠光雷射後卻出現血便，後續確診為低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅4公分，過往多需接受永久人工肛門手術。主持診至基隆長庚後，醫療團隊整合評估先以TNT全程術前放射化學治療縮小腫瘤提升肛門保留機會，再透過達文西機器手臂輔助精準切除，最終成功保留肛門與正常排便功能，兼顧癌症治療成效與生活品質。



另一位病友王小姐因有家族肥胖史，從小體型豐腴且體重破百，總是容易感到喘吁吁、膝蓋痛，同時還有睡眠呼吸中止症、多囊性卵巢、重度脂肪肝等疾病，長期受肥胖及多重共病所苦。醫師評估符合健保減重手術適應症，經與王小姐討論選擇達文西機械手臂進行胃腸繞道手術，術後至今已成功減重40公斤，不僅改善原有健康問題，也順利戒菸成功並懷孕迎來新生命。



基隆市議長童子瑋、副市長邱佩琳、衛生局長張賢政、醫師公會理事長王應傑等人都出席這項活動，表示將持續支持優質醫療院所的發展，大家攜手守護市民健康。曾經「見證」達文西機械手臂系統功效的童議長，更幽默表示將來也許可以因此受惠「減重成功」。

(2025/12/18)

