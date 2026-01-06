基隆長庚醫院「益起關懷兒少」觀賞海綿寶寶展開冒險之旅

基隆長庚醫院盛大續辦「益起關懷兒少」公益電影活動，邀請國中小師生和基隆家扶中心扶助親子們共同參與，議長秘書楊文河與議員陳宜也場共襄盛舉。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云／基隆報導

慶祝二０二六年新春的到來，基隆長庚醫院於基隆秀泰影城包下二大廳院盛大續辦「益起關懷兒少」公益電影活動，邀請莊佳燕老師帶領明德國中、暖暖中學家長會程若凡會長及徐以謙老師帶隊八堵國小建德國中及銘傳國中同學等，和基隆家扶中心扶助親子們共同參與，議長秘書楊文河與議員陳宜也場共襄盛舉，藉觀看寓教於樂的電影體驗陪伴式關懷兒少，一同踏上與海綿寶寶的冒險之旅。

電影開演前，基隆長庚醫院特別頒發感謝狀，紀念長期支持這項公益活動的警察局莊惠如副隊長，活動當天適逢莊惠如告別式，院方現場特別為她保留座位，祝福她一路無痛無病地走向安息。

基隆長庚醫院長吳俊德表示，特別感謝基隆市政府和童子瑋議長及議會民代們對在地弱勢兒少的長期關注與支持、對基隆家扶中心及社福機構的持續努力，為孩子們提供更好的關懷與資源。讓長庚的公益活動越做越大，支持的力量不僅提升了活動的意義，更讓我們的實際行動增添了信心與力量。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，非常感謝支持和鼓勵家扶扶助工作的民代、企業團體、警察局、國軍招募中心基隆站等單位團體，尤其是長庚醫院維持長達二十年以上支持與辦理中秋餐會和募款。每年的觀賞電影更是家扶扶助家庭超期待的心靈雞湯活動，讓孩子們在短暫課餘時間，讓寄養家庭、單親、隔代教養家庭都有短暫喘息的輕鬆快樂時光，協助家長和孩子們有共同的話題討論，讓親子關係加溫，陪伴式的關懷活動是這些年生活中不可或缺的快樂，每次報名都是秒殺和預約！

身為長期擔任活動企劃的護理師陳麗華表示，活動中我們關注兒少的身心健康，致力於為孩子們提供一個充滿愛與支持的環境。也讓孩子學習校外禮儀和享受有愛的滋養，作為未來帶入社會職場讓愛延續播種，基隆長庚醫院深知關懷兒少的重要性，期望透過這樣的活動，提升孩子們的生活質量，並促進健康成長和愛的養成。