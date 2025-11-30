基隆長輩照護平台 發表成果

基隆長輩照護數位平台，謝國樑期待一步一步朝「亞洲最有愛的城市」的願景邁進。（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆長輩照護數位平台，謝國樑期待一步一步朝「亞洲最有愛的城市」的願景邁進。（記者鄭紫薇翻攝）

由基隆市政府推動的「基隆長輩照護平台」2025成果發表會日前舉行。市長謝國樑表示，平台24小時不中斷的線上陪伴，是基隆面對超高齡社會的重要服務，也象徵市府透過數位工具持續用「有愛」照顧每位長輩。

該成果發表會於基隆港好食城二樓候船室登場，市長謝國樑與來自社區關懷據點、社區大學等單位約200名長輩與夥伴共同參與。謝國樑指出，基隆今年65歲以上人口占比已達22.1%，高齡者的健康、生活、情緒與資訊需求相互交織，因此打造友善、便捷、可信賴的照護環境，是市府最重要的政策目標之一。他表示，長輩照護平台是市府「愛的接力不中斷」的具體實踐，透過醫師與護理人員24小時在線回覆健康疑問，讓長輩與家屬在最需要的時刻，能夠獲得安心的協助。

廣告 廣告

衛生局長張賢政說明指出，平台自113年8月1日上線後，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等全方位資訊，今年更深化與醫院及基層診所合作，並整合衛教資源、長照查詢等功能，使服務更貼近長輩日常生活。對於不便外出就醫、缺乏即時協助的家庭而言，平台成為重要的數位照護支柱。

根據最新統計顯示，平台迄今已累計6,110件線上諮詢，3分鐘內回覆率達99.6%，服務滿意度也高達98.8%，並完成661件後續追蹤。同時，平台團隊走入社區辦理23場健康互動活動與36場宣導，協助長輩熟悉使用方式，並定期推播客製化健康資訊，讓「數位陪伴」真正落實在日常生活中。

謝國樑強調，市府將持續與醫療、社區與民間力量合作，以更多貼近生活的設計完善照護支持系統，讓長輩在熟悉的社區中安老、安心、樂活，他並期待一步一步朝「亞洲最有愛的城市」的願景邁進。