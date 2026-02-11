基隆門牌掉落非個案 民進黨批謝國樑施政頻「落漆」螺絲掉滿地

基隆最近換門牌，剛換不久就掉落，民進黨基隆市黨部細數市政落漆事件，批市府螺絲掉滿地。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市最近換新門牌結果民眾投訴竟用雙面膠固定、門牌掉落，「你家門牌掉下來了沒？」成了大街小巷熱門話題，民進黨基隆市黨部今天細數市長謝國樑上任後的「落漆」事件 ，包括電動機車一上路就排隊爭搶亂象、先發車再找停車位等林林總總，顯示市政府缺乏專業，螺絲不只鬆了還掉滿地。針對門牌掉落一事，謝國樑表示，已請區公所家戶統計門牌規格，重新製作後 再用更好的工法來貼上。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，最近基隆大街小巷最熱門的話題就是「你家門牌掉下來了沒？」市府換新門尺寸都跟之前不一樣，材質單薄、質感粗糙，甚至使用雙面膠固定，過去40年門牌都沒問題，謝國樑剛換門牌就發生掉落等問題。

廣告 廣告

余睿柏說並細數謝國樑推出亮點政策就馬上落漆事件，包括綠底人行道一上路就害民眾跌倒、人工草皮一上路就被颱風吹走、電動機車一上路就造成排隊亂象等多項。謝國樑每次受訪都會專注市政，卻完全是空口說白話，顯示市府螺絲不只鬆了還掉滿地。

余睿柏強調，謝國樑市府最大的問題，就在於施政方針完全與地方生活脫節，更在執行上草草了事，每次政策上路都一定會有意外狀況，更有許多先做再說、事後才補救的，例如先買車再設置充電站、先發車再找停車位等情事，顯示市政府已經缺乏專業能力，才讓專注變落漆。

謝國樑今天在信義市場發紅包時表示，門牌有分不同的不寸，要貼的地方大小都會不一樣，將請區公所統計家戶的規劃，重新製作後再用更好的工法來貼上。

謝國樑表示，基隆幾十年才換了一次門牌，不需要太趕，務求做到讓民眾覺得是適切的，然後把它做好，他覺得事情不要急，慢慢來做，幾十年才換一次的門牌把它做好比較重要。

市長謝國樑(右)到信義市場發紅包，他表示門牌會重新統計規格，以更好工法貼上，把事情做好。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

明冷空氣快閃！ 週五起連3天上看27度 除夕又有冷空氣報到

獨家》守住農產品防線關鍵在這點！台灣人均消費美農產品金額全球最高

高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去

72歲婦存1006萬、月領4萬年金爽退休 什麼都不缺卻面臨「1窘境」

