基隆門牌換發爆脫落爭議！謝國樑喊停 研議「因地制宜」

基隆市政府自去年起開始換發新式門牌，近日有民眾反應門牌換裝後容易脫落，也不符合民眾家中實際需求。基隆市長謝國樑6日下午召集民政處等相關單位會商解決之道。除要求暫緩現行門牌換裝作業外，也研議製作不同尺寸的門牌，以符合基隆各地區的實際需求。

近日基隆市有民眾陳情，指換發未久的新式門牌，背後竟然只用雙面膠沾貼，門牌換發未久便出現脫落等問題。另外，由於基隆市原先的門牌尺寸較小，新式門牌又只有單一尺寸，也常導致門牌換發後，民眾實際的使用上產生困擾。

基隆市政府換發新式門牌過程，因為施工方式及門牌尺寸，引發民眾的不滿，基隆市長謝國樑6日下午要求民政處先暫緩門牌換發作業，展開施工品質的檢視，並研議門牌尺寸的修改。（議員施偉政服務處提供／張志康基隆傳真）

為此，謝國樑6日下午召集民政處、政風處商議門牌換發的實際問題，會中，謝國樑要求民政處，涉及安裝品質疑慮部分，即刻起暫緩門牌換發相關作業，並全面檢討改善。他也將於下周會同相關單位親自會勘，逐一門牌換發確認問題。

對於已經換發的門牌部分，謝國樑也要求民政處全面盤點並逐一檢視施工品質，凡不符規範或影響使用安全者，立即要求改善或重新施作。另外，由於基隆市原先部分的門牌尺寸較小，因此導致新式門牌換發後，反倒可能擋住民眾的信箱，或是影響視覺觀感。

為此，謝國樑也要求民政處「因地制宜」，他指出，基隆市各區地形環境複雜、多元，必須要依各地現場的實際環境進行評估，讓門牌大小與位置，和現場環境相互吻合，兼顧門牌的實用與美觀。這次門牌裝設過程的問題，市府會認真以待，務必用最嚴謹的態度把關接下來的每一個細節，力求給市民帶來安心、看得見品質的成果。

基隆市政府發言人、民政處長呂謦煒表示，與先前門牌多半採用鐵釘或鉚丁方式固定不同，新式門牌為避免影響民眾的房子，門牌改採黏貼方式，但黏貼的工法、材質等，後續會進一步避免類似事件再度發生。此外，市府將研議製作不同尺寸的新式門牌，至於該如何分配、安裝，將會做進一步的研議，降低對民眾的實際影響。

