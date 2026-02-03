基隆開出「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎 還有9組機會

台彩3日宣布，今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」首張頭獎在基隆刮出，幸運兒確定農曆年前赴指定銀行領獎，另百萬獎金也刮出42個，目前上市共15款新春刮刮樂，陸續傳出中獎好消息。

台彩新春刮刮樂「2000萬超級紅包」首張頭獎落在基隆，中獎者將自行領取獎金。（圖／資料照／台彩提供）

台彩表示，今年春節前發行共15款刮刮樂，百萬元（含）以上獎項達1479個、總獎金超過399億元，其中1000萬元以上獎項有18個，創下歷年春節前發行紀錄。

而本次以「2000萬超級紅包」面額最大、頭獎獎金最高，首張頭獎2000萬元出現在基隆，該移動型經銷商主要在夜市、廟口和菜市場銷售，得獎者已經自行打電話預約領獎並通過驗證，因獎金未達億元，將由得獎者在指定銀行領取這筆大紅包。該款刮刮樂尚有9組頭獎2000萬元待開出。

台彩推出吉祥物「哈啾咪」聯名款刮刮樂，有4個頭獎500萬元， 總中獎率42.02％。（圖／ 中時／黃惠聆攝 ）

此外，台彩也在農曆春節前，讓吉祥物團體亮相，包含以喜鵲為原型的「瑞力酷」、靈感來自別稱「錢貓」的石虎「灣得福」等，且同步發行吉祥物聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，共有超過10萬個5000元（含）以上的獎項、4個頭獎500萬元，總中獎率42.02％，票面上有「瑞力酷」彈奏電吉他、「灣得福」從堆滿金幣的寶箱跳出等圖案，在閃耀霓虹彩球下熱舞，非常可愛。

除了「哈啾咪」，另有4款刮刮樂新品上市，如售價200元的「獎金樂翻倍」有8組頭獎200萬元，總中獎率31％，售價200元的「好運連發」有7組頭獎200萬元，總中獎率36％，售價100元的「推金幣」有8組頭獎50萬元，總中獎率30％，以及售價100元的「財神報到」，有8組60萬元，總中獎率32％。

台彩提醒，民眾可至台灣彩券公司官網點選「熱賣中刮刮樂」及「新聞與公告」專區，查詢更多刮刮樂相關發行資訊。

