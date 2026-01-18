基隆關受理績優自主管理專責員獎勵

基隆關自即日起至3月底，受理115年度績優自主管理專責人員獎勵申請，以表彰專責人員對貨棧、物流中心等業務的貢獻；基隆關歡迎符合資格者踴躍提出申請，也歡迎業界推薦。

基隆關表示，為激勵所轄自主管理進出口貨棧、貨櫃集散站、保稅倉庫、物流中心及免稅商店自主管理業者的專責人員，該關依據「績優自主管理專責人員獎勵作業規定」，辦理115年度績優自主管理專責人員獎勵申請。

基隆關指出，自主管理專責人員符合獎勵資格者，除可自行報名外，也可以由實施自主管理的業者或公會、協會推薦，檢具相關證明文件，以書面向該關申請。

基隆關表示，績優自主管理專責人員獎勵申請資格如下：

1、執行自主管理業務，連續達3年以上的現職人員。

2、114年度參加進修講習時數符合貨棧、貨櫃集散站、保稅倉庫、物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法第3條第4項規定。

3、114年度至申請期間內，無違反關務法規而受處分。

4、112年度至114年度，落實執行自主管理事項，且曾發現或遇有自主管理辦法第11條所列異常情事，即時通知海關或有成效顯著的具體優良事蹟。

基隆關提到，自主管理專責人員為海關重要的協力夥伴，對於確保貨物安全及提升通關效率扮演著重要角色，為鼓勵表現績優者，該關將頒獎表揚以資肯定，也期望業界發掘優秀從業人員，推薦更多專責人員參與，共創雙贏。