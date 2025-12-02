基隆關截獲百餘件疑似「洗產地」出口貨物 17件遭開罰

基隆關呼籲出口廠商，出口貨物勿以簡易加工混充臺灣產製，以免受罰。（圖：基隆關製作）

基隆關自114年4月成立「強化違規轉運查核小組」迄今，截獲100多件疑似「洗產地」的出口貨物，出口業者企圖闖關規避進口國課徵高額關稅。其中，已有30件經主關機關經濟部國際貿易署確認違規轉運或偽標產地，17件已被裁處60萬元不等罰鍰。

美國關稅戰尚未停歇，導致國內有些不肖業者自大陸地區採購商品後，將貨物先運到臺灣報關進口，再以簡易加工或改換包裝的方式，佯裝符合「實質轉型」再標示為臺灣製造，接著出口到美國，以規避美國對該貨物課徵高額關稅或貿易管制。

基隆關自今年4月成立「強化違規轉運查核小組」，針對進出口貨物產地標示加強抽核，嚴格查緝是否涉及違規轉運或偽標產地。迄今，基隆關於關口截獲100多件疑似「洗產地」的出口貨物，均依規定送交貿易署議處，目前已有30件出口貨物確認違規轉運或偽標產地，並有17件遭到罰鍰，另有13件予以警告等處分。

基隆關關務長張世棟表示，所謂「洗產地」，就是外國貨物藉由在臺灣進行未達實質轉型的加工，偽裝成我國產品出口，以規避進口國對貨品課徵高額關稅或貿易管制；該關為防堵這類違規出口貨物，之前就已加強抽核，尤其在今年4月成立「強化違規轉運查核小組」後，查緝的範圍、力道更是加大、加強。

基隆關五堵分關指出，該分關近期查獲多起業者報關進口中國大陸製產品，包括家飾、衛浴五金、燈具、HDMI等，運到臺灣後，僅以簡易加工或改換包裝，便宣稱符合「實質轉型」，並標示為臺灣製造（Made in Taiwan）出口到美國。其中，有些大陸地區產製的五金類貨物，業者進口到臺灣後，只是添加了潤滑油、防鏽油，便標示臺灣製造，企圖矇混闖關，出口到美國。

關務長張世棟強調，為使通關便捷與順暢，該關在查緝「洗產地」的出口貨物，絕非亂槍打鳥的消極作為，而是由機動稽核組與各分關的關員抽調可疑進出口報單進行比對，尤其是對進口不久便報關出口的貨物，大都會列為抽核的目標。

基隆關指出，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第5條規定，貨物若非完全在臺灣生產，必須經過「實質轉型」，才能認定為臺灣產製，若只進行簡單的切割、包裝、分類或混合等「簡易加工」並不屬於實質轉型。

基隆關呼籲出口廠商，應確實遵守產地標示規定，對於貨品是否符合我國原產地認定標準，務必參照原產地證明書及加工證明書管理辦法辦理，若有認定疑慮，也可主動向貿易署洽詢，切勿因不諳法規或貪圖便利等，導致通關時被查獲偽標產地，屆時貨物恐遭退關，並將面臨鉅額罰款及行政處分。