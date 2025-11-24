基隆關標售沒入及逾期未報關貨物 27日開標

基隆關辦理114年第10次定期通信標售海關沒入及逾期未報關等貨物，將於11月27日開標，歡迎有興趣的商民踴躍投標。

基隆關指出，這次標售的貨物琳瑯滿目，包括日式石燈籠、花崗石製型材、花崗岩洗手盆、花崗岩陽台水槽、大理石洗衣槽、枕套、非磨毛平織印花布、襪子、針織布、襪子及床罩、印花床包組、棉襪、毛衣及內褲、被子、枕套、床包及床罩、HOLIDAY SOCKS、動力推車、電動自行車及零件、電動滑板車、電動腳踏車、伏特加酒、倉儲籠、鐵托盤、電動車控制器、學步車、門把鎖、螺絲墊片、螺釘及螺母、鋁蓋、玻璃杯、子母床、鉚釘及鐵絲、按摩椅、玻璃隨行杯、鐵鴿舍等。

基隆關表示，有意參與標購的商民，可在11月25日至26日的每天上午9時至11時30分，或下午1時30分至4時，前往該關私貨倉庫及所轄各貨櫃集散站、聯鎖倉庫、保稅倉庫看貨；為配合臺灣港務股份有限公司加強國際商港管制區進出人員及車輛管理，欲進入管制區內看貨的商民，需先電洽該關（02－24202951分機3240）登錄資料後，再自行線上申請當次人員／車輛通行證，憑證進入商港管制區。

基隆關提醒有意標購的商民，需於11月25日至26日的上午9時至中午12時，或下午1時至4時，前往該關法務緝案組處理課私貨處理股繳交押標金及領取投標單，每組貨物以1張投標單為限，並需以限時掛號郵寄，務必於開標當日（27日）下午1時30分前寄達該關，該關將於27日下午2時在該關（基隆市港西街六號）海關大樓四樓第二會議室準時開標。