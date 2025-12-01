基隆關海祥暨海泰35噸級巡緝艇 開工

基隆關舉行「海祥暨海泰35噸級巡緝艇」開工典禮，由基隆關關務長張世棟及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真共同主持。（記者趙智偉翻攝）

▲基隆關舉行「海祥暨海泰35噸級巡緝艇」開工典禮，由基隆關關務長張世棟及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真共同主持。（記者趙智偉翻攝）

基隆關於1日舉行「海祥暨海泰35噸級巡緝艇」開工典禮，由基隆關關務長張世棟及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真共同主持，預期兩艘導入科技偵蒐的巡緝艇建造完成，將有效強化邊境管制及海上反毒、反走私能量。

基隆關為接續執行巡緝艇汰舊換新計畫，強化海關邊境查緝能量傳承與精進，該關日前積極推動新造巡緝艇的規劃與發包，作業流程順利，於12月1日舉行兩艘35噸級巡緝艇的開工典禮。為同時確保結構強度並兼顧船舶輕量化，這次新造船艇採用下鋼上鋁的結構。另外，船舶採用硬稜泌船型設計，具斜艏材及橫截艉，並於水下艉部設置「截流組」，此設計可減少甲板上浪並維持良好航行姿態，使其具備速度快，機動性強及操縱性優越等特點，於蒲氏風力3級（含）以下時，船速最高可達30節，利於執行海上查緝任務。

基隆關表示，為提升全天候的偵蒐能力，新造的巡緝艇特別配備「夜視攝影系統」及「星光夜視雙筒望遠鏡」等科技設備，期透過高科技儀器的輔助，海關能在日間、夜間進行更清晰嚴密的海上監視，大幅增加查緝能量，使不法活動無所遁形。

基隆關強調，海關職司貨物通關、稅費稽徵、邊境管制及查緝走私等重要任務，高性能巡緝艇是海關執行海上查緝的利器，兩艘新造的35噸級巡緝艇完工後，將部署於基隆關，預期可大幅提升該關的海上巡緝能量，而海關也將持續更新執法設備，展現政府打擊走私、維護邊境安全的決心，全力守護國境。