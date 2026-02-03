基隆關籲郵輪客勿帶加熱菸入境 違者裁罰

基隆關提醒郵輪入境旅客，即日起若攜帶加熱菸入境，菸品必須是由衛生福利部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，也就是說入境旅客只能在國內免稅店購買目前已核准的2種品牌14款菸彈，其餘在境外或境外免稅店（含郵輪免稅店）所購買的加熱菸均不得攜帶入境，一經查獲，除扣押沒入外，並將移交衛生主管機關裁罰。

我國於去年底經由衛福部健康風險評估審查後，通過美商菲利普莫里斯的IQOS（使用terea菸彈）8款加熱菸彈，以及日商傑太的ploom6款加熱菸彈上市，國內民眾須在合法通路購買，網路販售屬違法，另入境旅客攜帶未經核可的加熱菸入境，會被查扣沒入，並將移由主管機關裁罰。

基隆關也提醒郵輪入境旅客，不得攜帶電子驅動霧化器的組合元件與設備，以及含有尼古丁、香料等成分煙油入境，查獲送交主管機關查處。