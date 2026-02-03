基隆關自2/1起 加強檢查郵輪旅客攜境外加熱菸入境

基隆關提醒郵輪旅客不得攜帶管制物品入境。其中，基隆關於114年度查獲境外加熱菸18900包。（圖：基隆關製作）

▲基隆關提醒郵輪旅客不得攜帶管制物品入境。其中，基隆關於114年度查獲境外加熱菸18900包。（圖：基隆關製作）

基隆關提醒郵輪入境旅客，自2月1日起，若攜帶加熱菸入境，菸品必須是由衛生福利部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，也就是說入境旅客只能在國內免稅店購買目前已核准的2種品牌14款菸彈，其餘在境外或境外免稅店（含郵輪免稅店）所購買的加熱菸均不得攜帶入境，一經查獲，除扣押沒入外，並將移交衛生主管機關裁罰。

我國於去年底，經由衛福部健康風險評估審查後，通過美商菲利普莫里斯的IQOS（使用terea菸彈）8款加熱菸彈，以及日商傑太的ploom6款加熱菸彈上市，國內民眾若要購買該2種品牌的14款加熱菸彈，須在合法通路購買，網路販售即屬違法，另入境旅客攜帶未經核可的加熱菸入境，會被查扣沒入，並將移由主管機關裁罰。

基隆關關務長張世棟指出，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定，年滿18歲旅客可攜帶自用免稅酒類1.5公升（不限瓶數），年滿20歲旅客可攜帶自用免稅捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，抑或經衛生福利部核定通過健康風險評估審查的加熱菸200支。

張世棟進一步表示，自2月1日起，海關將強化郵輪入境旅客行李檢查，尤其對未經衛福部核定通過健康風險評估審查的加熱菸加強查察，一經查獲，將予以查扣，並移由衛生主管機關裁罰。

基隆關提到，所謂經衛福部核定通過健康風險評估審查的加熱菸，就是國內或國內免稅店販售的加熱菸，境外或境外免稅店（含郵輪免稅店）所陳售的加熱菸若攜帶入境均屬違法，郵輪旅客若在郵輪購買，也不得攜帶入境，海關自2月1日起，執行旅客行李檢查時，一旦發現加熱菸，會以掃瞄器掃瞄菸品條碼及查看中文警語進行辨識，籲請郵輪入境旅客留意，以免受罰。

另外，基隆關也提醒郵輪入境旅客，不得攜帶電子驅動霧化器的組合元件與設備，以及含有尼古丁、香料等成分的煙油入境，一經查獲，依法送交主管機關查處。

據統計，114年全年度，基隆港國際郵輪入境旅客達50萬人次，基隆關執行入境旅客行李物品檢查，共計查獲未經檢疫動植物產品196公斤、未依規定申報捲菸1751條、酒類133公升，以及未經衛生福利部核定通過健康風險評估審查的加熱菸18900包。