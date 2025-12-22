基隆關與業界聯合座談 交流實務需求意見

基隆關於22日舉辦114年第2次運輸業、倉儲業、報關業及承攬業聯合座談會，業界出席踴躍，藉由雙向交流互動，讓關務政策能與實務需求接軌；相關業者及公會代表出席踴躍，包括基隆港務分公司、貨櫃儲運事業協會、基隆市國際輪船商業同業公會、基隆市船務代理商業同業公會、臺灣商港事業發展協會、臺北市海運承攬運送商業同業公會、基隆市報關業職業工會、基隆市報關商業同業公會、新北市報關商業同業公會及桃園市報關商業同業公會等都派員與會。

座談會開始前，關務長張世棟頒獎表揚今年度績優自主管理倉儲業者，由中航物流股份有限公司再度獲此殊榮。後續由基隆關副關務長林佳吟接手主持，各業務單位主管列席，會中針對上一次會議所列管的案件辦理情形，向與會業者、代表逐一說明。

基隆關表示，這次座談會的宣導重點，包括貨櫃集散站應辦理登記證變更、校正及停業報備，正確揭露營運資訊；運輸業者多加利用關港貿單一窗口辦理船舶線上結關；報關業者協助向合作廠商宣導於接獲海關事後稽核輔導守法自評通知時，確實檢核進口貨物申報資料是否有誤；關港貿單一窗口新增「尚未補具輸美國貨品原產地聲明書（C1通關案件）報單號碼查詢」功能及行動自然人憑證註冊服務，歡迎多加利用。