基隆關舉辦運輸、倉儲、報關及承攬業聯合座談會

中航物流股份有限公司再度獲選年度績優自主管理倉儲業者，基隆關關務長張世棟（左）親自頒獎表揚。（圖：基隆關提供）

基隆關於22日舉辦114年第2次運輸業、倉儲業、報關業及承攬業聯合座談會，業界出席踴躍，藉由雙向交流互動，讓關務政策能與實務需求接軌。

基隆關舉辦的114年第2次運輸業、倉儲業、報關業及承攬業聯合座談會，相關業者及公會代表出席極為踴躍，包括基隆港務分公司、中華民國貨櫃儲運事業協會、基隆市國際輪船商業同業公會、基隆市船務代理商業同業公會、臺灣商港事業發展協會、臺北市海運承攬運送商業同業公會、基隆市報關業職業工會、基隆市報關商業同業公會、新北市報關商業同業公會及桃園市報關商業同業公會等都派員與會。

座談會開始前，基隆關關務長張世棟親自頒獎表揚今年度績優自主管理倉儲業者，由中航物流股份有限公司再度獲此殊榮。基隆關指出，中航物流股份有限公司運用科技強化貨物監控流程，降低人為疏失且提升通關效能，值得嘉許。

座談會後續由基隆關副關務長林佳吟接手主持，各業務單位主管列席，會中針對上一次會議所列管的案件辦理情形，向與會業者、代表逐一說明。同時，海關也趁座談會的機會，向業界進行各項宣導。

基隆關表示，這次座談會的宣導重點，包括貨櫃集散站應辦理登記證變更、校正及停業報備，正確揭露營運資訊；運輸業者多加利用關港貿單一窗口辦理船舶線上結關；報關業者協助向合作廠商宣導於接獲海關事後稽核輔導守法自評通知時，確實檢核進口貨物申報資料是否有誤；關港貿單一窗口新增「尚未補具輸美國貨品原產地聲明書（C1通關案件）報單號碼查詢」功能及行動自然人憑證註冊服務，歡迎多加利用；提醒民眾領取普發現金須提高警覺，以免個資被竊或遭詐騙等事項。

基隆關指出，該關鼓勵各公（工）會及業者積極參與座談會並踴躍建言，藉由雙方持續交流互動，讓政策能與實務需求接軌，進而提升海關服務品質，共同營造更優質、更便捷的通關環境。