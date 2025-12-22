基隆關邀業者聯合座談 表揚績優自主管理倉儲業者

基隆關為增進通關便捷及強化業者與海關間多向溝通，二十二日舉辦運輸業、倉儲業、報關業及承攬業聯合座談會，會前關務長張世棟（圖左，基隆關提供）親自表揚本年度績優自主管理倉儲業者，中航物流運用科技強化貨物監控流程，降低人為疏失且提升通關效能，再度獲此殊榮。

座談會由該關副關務長林佳吟主持，各業務單位主管偕同出席。座談會宣導重點包括：貨櫃集散站應辦理登記證變更、校正及停業報備，正確揭露營運資訊；運輸業者多加利用關港貿單一窗口辦理船舶線上結關；報關業者協助向合作廠商宣導於接獲海關事後稽核輔導守法自評通知時，確實檢核進口貨物申報資料是否有誤；關港貿單一窗口新增「尚未補具輸美國貨品原產地聲明書（C1通關案件）報單號碼查詢」功能及行動自然人憑證註冊服務，歡迎多加利用；提醒民眾領取普發現金請提高警覺，以免個資被竊或遭詐騙等事項。

座談會相關業者及公會代表出席踴躍，包括：臺灣港務公司基隆港務分公司、中華民國貨櫃儲運事業協會、基隆市國際輪船公會、基隆市船務代理公會、臺灣商港事業發展協會、臺北市海運承攬運送公會、基隆市報關業職業工會、基隆市報關公會、新北市報關公會及桃園市報關公會等。