基隆關頒艾訊公司AEO證書

艾訊股份有限公司通過安全認證優質企業（AEO）認證，基隆關關務長張世棟（圖左）二日赴該公司頒發AEO證書。該公司總經理吳偉熊（右）對海關於驗證過程中提供專業建議與協助，使其順利通過AEO認證致謝。

基隆關表示，艾訊公司成立於七十九年，為工業電腦領域領先設計者及製造商，積極投入工廠自動化、智慧交通與智慧能源等應用領域，以先進嵌入式技術，開發多樣化嵌入式及工業電腦產品及模組化設計應用電腦平臺。通過認證的企業即代表符合世界關務組織（WCO）所定全球貿易安全與便捷標準架構（SAFE Framework）國際規範，顯示該公司重視國際貿易供應鏈安全並落實執行，有助提升企業形象與國際競爭力。

基隆關指出，國際貿易供應鏈業者近三年若未有重大違章紀錄或欠稅，符合優質企業認證及管理辦法規範，且與優質企業安全驗證基準相符者，可向海關申請驗證，經審查認證核可即取得AEO資格並享有相關優惠措施，如本次通過AEO認證的艾訊公司，得享有最低的文件審查及貨物抽驗比率、適用優先查驗等優惠。出口貨物至與臺灣簽署相互承認協議（MRA）的國家，如美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大，本國AEO均享有與該國AEO業者同等通關優惠，可替業者節省許多通關時間與成本。