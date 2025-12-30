基隆關：中古汽車、機車汰舊換新減徵貨物稅 延長至119年12/31

基隆關提醒民眾留意「購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，享受購車換新優惠。（圖：基隆關製作）

基隆關表示，有關中古汽車、機車汰舊換新減徵貨物稅的實施期限，延長到119年12月31日，另相關辦法增訂新購小型小客車、小型機車減徵貨物稅規定，提醒購車民眾留意。

基隆關表示，財政部114年11月12日與經濟部會銜修正發布「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，名稱並修正為「購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，自發布日施行，並配合114年9月5日修正公布貨物稅條例第12條之5，已於114年9月7日施行，延長中古汽車、機車汰舊換新減徵貨物稅的實施期間至119年12月31日。

基隆關指出，這次的修法重點，是為了配合節能減碳政策及振興車輛產業，民眾自114年9月7日起，至119年12月31日止，新購汽缸排氣量2000cc以下小客車及150cc以下機車，完成領牌登記，便可分別享有減徵退還貨物稅5萬元及2千元優惠。

基隆關提到，若同時符合報廢出廠10年以上且持有滿1年舊汽車、出廠4年以上舊機車汰舊換新減徵貨物稅規定，可再申請退還5萬元及4千元，上述兩項優惠政策，汽車每輛最高可減徵10萬元，機車每輛最高可減徵6千元，大幅降低購置環保新車的負擔。

基隆關提醒，民眾在送件申請後，可透過財政部稅務入口網查詢審理進度，若有相關疑問，也可向該關洽詢。