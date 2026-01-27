基隆關：出口貨櫃一旦裝船離港 若要卸船需申辦特別准單

基隆關提醒業者，出口貨櫃已裝船離港，若有卸船事由，需依規定申辦特別准單，以免受罰。（圖：基隆關製作）

▲基隆關提醒業者，出口貨櫃已裝船離港，若有卸船事由，需依規定申辦特別准單，以免受罰。（圖：基隆關製作）

基隆關近日在稽核作業中，發現有部分出口貨櫃在國內港口裝船離境後，因故需於國內另一港口辦理卸船退關，有航商便宜行事，未循正常退關程序辦理，規避海關監管。鑑此，基隆關提醒業者依程序辦理退關，以免受罰。

基隆關表示，該關於近期發現有部分出口貨櫃已裝船離港，而後在船舶次一停靠港的國內港口辦理卸船退關，航商竟用「進口艙單」申報，以進口名義將該批出口貨物卸存跨關區的貨櫃集散站，而未依規定循正常退關程序辦理，破壞海關監管職權。

基隆關指出，依據運輸工具進出口通關管理辦法第25條規定，船公司向海關申報的進口貨物艙單，應依據真實提單據實記載，不得有詐欺、偽造或其他違法情事；出口貨物既已放行裝船，其性質仍屬於出口範疇，若因故需在國內其他港卸船，其法律性質為「出口貨物退關」，卸船並不屬於「進口行為」。

基隆關進一步說明，依據運輸工具進出口通關管理辦法第40條規定，出口貨物如需辦理卸船，應備妥申請書並敘明正當理由，向海關申請核發「特別准單」後，才能辦理卸貨，若業者規避這項程序，以偽造艙單方式卸船，不僅將面臨行政罰緩外，也可能涉及偽造文書等罪嫌，被移送司法機關偵辦。

基隆關提醒業者，國際貿易實務雖有其多變性，但行政程序合規的要求不容妥協。因此，運輸業者及出口廠商務必依循正規管道辦理，切勿貪圖行政便利而誤觸法網。