基隆關一一四年緝私績效亮眼

基隆關除了通關徵稅位居全國各關之冠，緝私績效更是亮眼；114年度查獲毒品逾12公噸，緝獲私菸、加熱式菸彈、菸油數以萬計，查緝農畜產品及智慧財產權侵權案件市值高達數億，展現海關守護邊境、打擊走私的量能。

基隆關統計，114年度查獲毒品14件，總毛重12021公斤，毒品種類以第四級毒品1-甲基苯基-1-丙酮，以及第二級毒品甲基安非他命為主，檢肅模擬槍7支、截獲未經檢疫農產品366公斤與畜產品816公斤，包含未經檢疫的豬肉及豬肉製品145公斤，嚴防非洲豬瘟侵入國內。

基隆關也分別在海運快遞、進口貨櫃及郵輪旅客行李落實查驗作為，今年全年度查獲包括蛇、蠑螈、烏龜、紅螞蟻、老鼠等活體動物689隻，以及緝獲私菸25000多條、加熱式菸草10361條、電子煙2300多條、煙液239瓶、電子煙組合元件86萬件，查緝侵害智慧財產權案件71件，侵權市值高達逾億元。

基隆關表示，114年緝私成果豐碩，完全賴以該關積極精進查緝作為，結合科技應用與跨機關合作，才能在防杜走私、查緝違禁品及不法貨物方面，繳出一張漂亮的成績單，秉持緝私於關口的信念，維護國家安全、社會治安及民眾健康。

基隆關提到，海關聚焦查緝高風險貨物，運用大數據分析、風險管理系統及高科技檢查設備，成功查獲多起重大走私案件。同時，海關也持續強化與警調、海巡等執法機關合作，透過情資共享與聯合查緝機制，展現打擊不法走私的決心與能力，阻卻不法於邊境，營造公平、安全的經貿環境。